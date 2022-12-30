Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! Esra Ezmeci "Cinsel ilişkiye girmeden bunu yapın" dedi

Sosyal medya üzerinden kendisine gelen cinsellik sorularını yanıtlamasıyla popüler olan psikolog Esra Ezmeci her açıklamasıyla olay olmaya devam ediyor. Esra Ezmeci, son olarak Instagram hesabından açtığı bir canlı yayında takipçilerine verdiği tavsiyelerle sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isim şu sıralar girdiği yağ işini anlatırken de lavanta yağını takipçilerine tanıtttı.

Psikolog Ezmeci kadın takipçilerine cinsellik ile ilgili ilginç tavsiyede de bulundu.

"ÖZEL BÖLGENİZE SÜRÜN" DEYİP...

Lavanta yağının uyarıcı bir özelliği olduğunu söyleyen Ezmeci, “Hürrem’in cinsellikte en çok kullandığı şey lavanta yağıdır. Lavanta yağı özel bölgenize dokunduğu zaman özel bir uyarılma hissedeceksiniz, sıcaklık gibi yanma gibi” dedi.

Takipçilerine, lavanta yağının sıcaklığını hissetmemeleri için üstüne bir de tavsiye veren Ezmeci, “Orta boy bir tampon kullanın. Üzerine bir iki damla lavanta yağı kullanın ve tamponu yerleştirin. Bunu ilişkiden yarım saat önce yapın. İlişkiye gireceğiniz zaman tamponu atın ve öyle ilişkiye girin” diye konuştu.

Ünlü Psikolog Ezmeci’nin sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kişi tarafından yoğun tepki de çekti.



