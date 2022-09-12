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Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var...

12.09.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Osmaniye'de yaşandı. Ali Uğurlu isimli şahıs, husumetli olduğu Canbolat ailesinin evine gitti. Büyüyen tartışma sonucunda iki aile birbirlerine kalaşnikof marka piyade tüfeği ve av tüfeğiyle ateş açtı. Kurşun yağmurunun yaşandığı olayda Hatun Canbolat ile Ali Uğurlu hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı. Öte yandan silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var...

Olay, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta meydana geldi. Ali Uğurlu, iddiaya göre husumetli olduğu Canbolat ailesinin evine gitti. Evin önünde Uğurlu ve Canbolat ailesinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf, birbirlerine kalaşnikof marka piyade tüfeği ve av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı çatışmada, Hatun Canbolat, Ali Uğurlu ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yanında kalaşnikof marka tüfeğin bulunduğu Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hatun Canbolat ve 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hatun Canbolat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede kalaşnikof marka piyade tüfeği ile evin avlusundaki av tüfeğine el koyarken, siyahlara ait çok sayıda boş kovan ile kartuş buldu. Silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA) 

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye aile silahlı kavga
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