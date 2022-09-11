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  4. İki aile arasındaki ‘kız isteme’ kavgası sonrası ortalık karıştı! Mahallenin elektriği kesildi... Çok sayıda yaralı var

İki aile arasındaki ‘kız isteme’ kavgası sonrası ortalık karıştı! Mahallenin elektriği kesildi... Çok sayıda yaralı var

11.09.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da akraba olan iki aile arasında 'kız isteme' yüzünden silahlı kavga çıktı. Olay da üçü ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Mahalleye girişler ise jandarma tarafından kapatıldı ve yeniden olay çıkmaması için elektrikler kesildi.

İki aile arasındaki ‘kız isteme’ kavgası sonrası ortalık karıştı! Mahallenin elektriği kesildi... Çok sayıda yaralı var

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi. İddiaya göre akraba iki aile arasında daha önce ‘kız isteme’ yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Tarışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., H.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D., ve M.D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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ELEKTRİKLER KESİLDİ

Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi. Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga kız isteme
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