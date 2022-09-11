İki aile arasındaki ‘kız isteme’ kavgası sonrası ortalık karıştı! Mahallenin elektriği kesildi... Çok sayıda yaralı var

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi. İddiaya göre akraba iki aile arasında daha önce ‘kız isteme’ yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Tarışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., H.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D., ve M.D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi. Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

