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Huysuz Virjin'e veda! Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreni ne zaman ve nerede olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 20:39 | Son Güncelleme

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan ve geçtiğimiz akşam hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin detayları belli oldu.

Huysuz Virjin'e veda! Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreni ne zaman ve nerede olacak?

Söylediği kantolar ve özel şovlarıyla bir döneme damga vuran Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) geçtiğimiz akşam pnömoni (zatürre) tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesinin 19 Temmuz Pazartesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.

'ÇYDD OLARAK ADINI VE ANISINI YAŞATACAĞIZ'

“Türkan Saylan'ın Çocukları Sizi Unutmayacak” notu ile yazılı bir açıklama yapan ÇYDD, Dursunoğlu’nun cenaze töreni ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Türkan Saylan’ın Çocukları Sizi Unutmayacak!

Saygıdeğer Sanatçımız, Kıymetli Bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Atatürk sevgisini, eğitime verdiği önemi biliyoruz. ÇYDD olarak adını ve anısını yaşatacağız.

Eğitim hayallerini gerçekleştirecek öğrencilerimizin gözlerindeki ışık ile huzur içinde uyusun.

Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Cenazesi 20 Temmuz 2020 tarihinde Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir."

MİRASINI ÇYDD'YE BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dursunoğlu, bundan sekiz yıl önce katıldığı bir televizyon programında mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bırakacağını açıklamıştı.

Daha önce mirasını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan sanatçı, bu kararından vazgeçtiğini söylemişti.

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