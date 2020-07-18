'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI! Dursunoğlu'nun ölümüyle ilgili hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bir açıklama yaptı. 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, şunları söyledi: “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı. Sevilen sanatçının cenazesiyle ilgili bilgiler ise ilerleyen günlerde belli olacak İMAMOĞLU: EKRAN AMBARGOSU ÇOK ÜZMÜŞTÜ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun vefatı üzerine Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Dursunoğlu'nun son yıllarda kendisine uygulanan medya ambargosuna 'çok üzüldüğünü' söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) ülkemizin güzel ve müstesna bir rengiydi. Son yıllarda uygulanan ekran ambargosu da onu çok üzmüştü. Her zaman hatıramızda olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran, televizyon dünyamızın renkli simalarından Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı. ALİ BABACAN'DAN MESAJ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise ''Huysuz Virjin karakteriyle tanıdığımız sahne sanatçısı Seyfi Dursunoğlu’nun vefatını öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Merhuma rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.'' açıklamasını yaptı. Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan sanatçının, mirasını kime bıraktığı ise merak konusu oldu. Seyfi Dursuoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! İşte ünlülerin Huysuz Virjin paylaşımları "KONUŞULSUN İSTEMEDİM" Dursunoğlu, yaptığı bir röportajda, mirasıyla ilgili gelen soruya; "40 yıldır çalışıyorum. 40 yıllık birikimimi bildiğiniz gibi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağımı açıklamıştım. Ancak bir şey oldu ve bundan vazgeçtim. Vakıf yetkilileri bir gün beni aradı ve Alâeddin Yavaşça için bir gece düzenlediklerini, o geceyi sunmamı istediler. Bunun karşılığında da bana bir şilt vereceklerini belirttiler. Sonra düşündüm. Ben de bir sanatçıyım. Neden bana bir gece yapılıp da şilt verilmiyor da başkasının adına yapılan bir gecede veriliyor dedim.