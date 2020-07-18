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'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını kime bıraktığı da belli oldu. Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Dursunoğlu, 2012'de verdiği bir röportajda mirasını Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığını açıklamıştı.

'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI!

Dursunoğlu'nun ölümüyle ilgili hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bir açıklama yaptı. 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, şunları söyledi:

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“KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı. Sevilen sanatçının cenazesiyle ilgili bilgiler ise ilerleyen günlerde belli olacak

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İMAMOĞLU: EKRAN AMBARGOSU ÇOK ÜZMÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun vefatı üzerine Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Dursunoğlu'nun son yıllarda kendisine uygulanan medya ambargosuna 'çok üzüldüğünü' söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) ülkemizin güzel ve müstesna bir rengiydi. Son yıllarda uygulanan ekran ambargosu da onu çok üzmüştü. Her zaman hatıramızda olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran, televizyon dünyamızın renkli simalarından Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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ALİ BABACAN'DAN MESAJ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise ''Huysuz Virjin karakteriyle tanıdığımız sahne sanatçısı Seyfi Dursunoğlu’nun vefatını öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Merhuma rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.'' açıklamasını yaptı.

Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan sanatçının, mirasını kime bıraktığı ise merak konusu oldu.

Seyfi Dursuoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! İşte ünlülerin Huysuz Virjin paylaşımlarıSeyfi Dursuoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! İşte ünlülerin Huysuz Virjin paylaşımları

"KONUŞULSUN İSTEMEDİM"

Dursunoğlu, yaptığı bir röportajda, mirasıyla ilgili gelen soruya; "40 yıldır çalışıyorum. 40 yıllık birikimimi bildiğiniz gibi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağımı açıklamıştım. Ancak bir şey oldu ve bundan vazgeçtim. Vakıf yetkilileri bir gün beni aradı ve Alâeddin Yavaşça için bir gece düzenlediklerini, o geceyi sunmamı istediler. Bunun karşılığında da bana bir şilt vereceklerini belirttiler. Sonra düşündüm. Ben de bir sanatçıyım. Neden bana bir gece yapılıp da şilt verilmiyor da başkasının adına yapılan bir gecede veriliyor dedim.

Hayatını kaybeden Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını kime bıraktığını yıllar önce açıklamıştıHayatını kaybeden Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını kime bıraktığını yıllar önce açıklamıştı

“MİRASIMI KİMSE BÖLÜŞEMEYECEK”

"Ben öldükten sonra kimse mirasımı bölüşemeyecek." diyen Dursunoğlu, "O zamana kadar kendilerine bağışta bulunmuştum. Ama şimdi mirasımı Türkan Saylan'ın Derneği'ne (ÇYDD) bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

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SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, şarkıcı ve sunucudur. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.

1932 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seyfi Dursunoğlu'nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon’da, sonra da İstanbul’da geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesi'nde yatılı olarak okumaya başladı.

Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesi'nden mezun oldu. İngiliz Filoloji’sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy’de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK’da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı.

1970 yılında Huysuz Virjin’in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı’nda sahneyi Türkiye’nin en büyük solistleriyle paylaştı.

2012'de Show TV'de yayınlanan 'Huysuz'la Dans Eder misin?' programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dile getirmişti.

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