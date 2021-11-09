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İBB Başkanı İmamoğlu: Mahkemeye gidip ifademi vereceğim

09.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava ile ilgili belirlenen tarihte ifadesini vereceğini söyleyerek, "Süreci kendi üzerine alınan ve böyle bir girişimde bulunan kurul üyeleri doğru hissetmemişlerdir. Yanlış hissetmişlerdir. Yanlış bir girişimde bulunmuşlardır" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu: Mahkemeye gidip ifademi vereceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu organik atıklardan elektrik ve kompost üretecek Biyometanizasyon Merkezi açılış törenine katıldı. Eyüpsultan'da açılışı yapılan tesisi gezen İmamoğlu tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MAHKEMEYE GİDİP İFADEMİ VERECEĞİM"

İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülen ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istenen dava ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

İmamoğlu, "Bugün davası vardı ertelendi. Muhtemelen belirlenen tarihte de gidip bu konudaki ifademi vereceğim mahkemede. Bahsi geçen konuda bu süreci kendi üzerine alıp bu girişimde bulunanların doğru bir tercih yapmadıklarını düşünüyorum. Çünkü yanlış bir tercih yapmışlardır. Yanlış bir algıyla hareket etmişlerdir. O güne dönüp baktığınızda benim bu cevabımı yine kendilerine ait medyada yazanların muhatabım kim olduğunu zaten kendileri yazmışlardı. Çünkü bu sözü bana bizzat edip hakaret eden siyasi akla dönük bir cevabım olmuştu. Benim bu sözümle beraber muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Siyasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır. Nokta. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi bu süreci kendi üzerine alınan ve böyle bir girişimde bulunan kurul üyeleri doğru hissetmemişlerdir. Yanlış hissetmişlerdir. Yanlış bir girişimde bulunmuşlardır" diye konuştu.

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"İŞİMİZE MÜDAHALEDİR"

Adalar'da plan yapma ve onaylama yetkisiyle ilgili yapılan değişiklikle ilgili sorulan soruya ise İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Çevre Şehircilik Bakanımızı bu konuda aradım. Biz Mayıs ayından beri müsilaj meselesinde oluşturduğumuz masada alınan her kararı ve alınacak her kararı istişare ederek yol yürüdüğümüzü ve sıkı bir centilmenlikle bu sürecin işlediğini kendilerine aktardım. Alınan bu kararla ilgili ne tek bir kelime konuşulduğunu ne tek bir sürecin tartışıldığını hatırlamıyorum dedim. Zaten kendisi de hatırlamıyor. Kendileri bu konudaki alınan kararın masumiyetinden bahsetti. Ben masum olmadığını düşünüyorum dedim kendilerine. Bir genel müdürlerini bu konuda görevlendirdiler. Biz de teknik arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bir araya gelecekler ama tümden yanlıştır. Yani Marmara'nın müsilajı ile Adalar'daki planın ne alakası var? Bunun hemen düzeltilmesi gerekir. Müsilaj meselesiyle ilgili kurulan Bilim Kurulu bizim Büyükşehir Belediyemizin teknik ve idari heyetleri orada bulunan bütün idari heyetler, rektörler, sanayi kuruluşları, bakan yardımcıları, bakanlar konuşulan her şeye muhataplar. Yedi tane belediye başkanı. Ben Marmara Belediyeler Birliği Belediye Başkanı'nı da aradım. Böyle bir şey konuşuldu mu dedim. O da konuşulmadı dedi. Tümüyle bu karar hukuksuzdur, adil değildir. İşimize müdahaledir. Yani tesadüf müdür bilemem ama şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yıllardır on, on beş yıldır, yirmi yıldır plansız duran Adalar'ın iki yıldır katılımcı bir modelle hazırlanmış 1/ 5000 'lik planları da mecliste komisyonda. Böylesi bir dönemde durup dururken böyle bir kararı almayı kamuoyuna hiçbir şekilde anlatamazlar. Doğru bir karar değildir. Umarım birilerinin hatasıdır ve o hatayı düzeltmek de elbette ki başta da bakanımıza ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerine düşer. Biz bu konuda bu kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılması İstanbul halkı adına umuyoruz."

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Kaynak: DHA


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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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