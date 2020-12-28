HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

28.12.2020 10:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) eski dönemine ait bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir programda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulunun bazı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları üzerinde çalışıldığı, 40 civarında ihale dosyasında usulsüzlük ve kamu zararına yönelik bulgulara ulaşıldığına dair açıklamalarını ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Konuyla ilgili Bakanlık onayında, “1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260/1-ç maddesi gereğince mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapma görev ve yetkisinin Mülkiye Teftiş Kuruluna verildiğine ve mahalli idarelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan her türlü iddianın titizlikle incelenmesinin Bakanlığın sorumlulukları arasında yer aldığı” vurgusu yapıldı.

BUGÜN GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayacakları öğrenildi. Müfettişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden iddiaya konu dosyaları istemesi bekleniyor.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbaşına gelişinin 18’nci ayında yapılan toplantıda şunları ifade etmişti:

Bu dönemde, önceki dönemlerde yapılan çeşitli usulsüz ve yanlış işlere ilişkin dosyalar açılmaya başlandı. Müfettişler, 40’ın üzerinde ciddi dosya üzerinde çalışıyor. Bu dosyalar netleştikçe hem kamuoyuyla paylaşılacak hem de yanlış yapanlarla ilgili hukuki işlemler başlayacak.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Hakkari'den kahreden haber! Hakkari'den kahreden haber!
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Hakkari'de yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

4 bin yıllık! İnsan kafası silueti görenleri şaşkına çeviriyor

4 bin yıllık! İnsan kafası silueti görenleri şaşkına çeviriyor

Hakkari'deki çığ felaketinden kahreden haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Hakkari'den kahreden haber!

İSKİ su kesintisi 28 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

28 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Uzmanı açıkladı! Balıkesir için büyük deprem uyarısı

'Deprem tehlikesi İstanbul'dan daha yüksek' dedi ve o bölgeye dikkat çekti

Elektrik kesintisi listesi 28 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

28 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.