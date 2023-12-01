İBB'deki görevinden istifa etti, İzmir'e aday oluyor! Buğra Gökce için dikkat çeken yorum: 'İmamoğlu ekibi yurda dağılıyor'

Yaklaşan yerel seçimler için aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul’un yaşadığı kentsel problemler hakkında hazırladığı raporlarla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, bugün istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

CHP'NİN İZMİR ADAYI MI OLACAK?

2017-2022 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunan ve 1 Haziran 2022’den bu yana İBB’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Gökce'nin CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunacağı iddia edildi.

Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.

"ÖZGÜR ÖZEL LİDERLİĞİNDE BU BÜYÜK YOLCULUĞUN BİR NEFERİ OLMAK İÇİN GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Buğra gökçe, şu ifadeleri kullandı:

İkinci yüzyılda Özgür Özel liderliğinde değişim ve iktidar hedefine katkı sunmak için istifa ettiğini söyleyen Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'na da teşekkür etti.

Gökçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Şimdi zaman yeni bir yolculuğa başlama zamanı! İzmir’den İstanbul’a giderken kulaklarımda Zeki Müren’in benzersiz sesiyle söylediği bir şarkının iki cümlesi vardı: “Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.”

30 yıllık bürokrasi, yerel yönetimler ve halkımıza hizmet yolculuğuma bir istifa dilekçesi ile son verirken, yeni bir yolculuğa da ilk adımlarımı atıyorum. Tarihi neredeyse medeniyet tarihi ile başlayan; işgali ile Kurtuluş Savaşı’nı başlatan, kurtuluşuyla Kurtuluş Savaşı’nı bitiren güzel İzmir’imizin, tarihi, kültürel, ekolojik varlıklarını koruyarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hak ettiği konuma erişmesini sağlamak,

30 yıla yaklaşan yerel yönetim tecrübemle katılımcılık, şeffaflık, sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde 21'inci yüzyılın bizlere sunduğu fırsatları kullanarak, İzmir’imizin Akdeniz - Ege bölgesinin merkez üssü, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmesi için çalışmak,

Bilhassa kimsesizlerin kimsesi, tüm dezavantajlı grupların yanındaki şefkat eli olan sosyal belediyecilik anlayışını kökleştirmek, Kaybedecek tek bir saniyemizin olmadığını bilerek, İzmirlilerin yüzü gülsün, İzmir daha güzel olsun diye durmadan, dinlenmeden çalışan dinamik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi için, Yol arkadaşlarım, dostlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar!"

"TUNÇ SOYER CHP'NİN İZMİR ADAYI OLMAYABİLİR"

Öte yandan Gökce'nin istifasıyla ilgili gazeteci Kenan Taş'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından 30 Kasım'da yazdığı mesajı paylaşan Taş, "Buğra gökçe istifa etti. 2024 yerel seçimlerinde yeni dönemde Tunç Soyer CHP'nin İzmir adayı olmayabilir" dedi.

"İMAMOĞLU EKİBİ YURDA DAĞILIYOR"

Taş'ın 30 Kasım'daki "İBB genel sekreteri Buğra Gökce, İBB’deki görevinden ayrılıp İzmir için adaylık başvurusu yapacak yani anlayacağınız İmamoğlu ekibi yurda dağılıyor." yorumu da dikkat çekti.







