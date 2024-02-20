'İBB Haber' sayfasının 'İETT' paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Murat Kurum'un ekibinden iddialara yalanlama

X (Twitter) platformunda 674 bin takipçisi bulunan 'İBB Haber' isimli hesaptan akşam saatlerinde yapılan bir paylaşım dikkatleri çekti. 'İETT'de neler oluyor?' başlıklı videoda çeşitli iddialar yer aldı.

KURUM'UN EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Yine Twitter'da İBB ve Ekrem İmamoğlu haberleri paylaşan 336 bin takipçili 'Büyükşehir Çalışıyor' isimli hesapdan da İBB Haber'in videosu retweet yapıldı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımların ardından AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'un ekibinden de bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu hesabın kendileriyle ilgili olmadığının altı çizildi.

"HESAPLA İLGİLİ YAYILAN BİLGİLER DOĞRU DEĞİL"

Diğer yandan 'İETT' videosunu silen 'Büyükşehir Çalışıyor' adlı hesaptan da bir açıklama yapıldı. Hesaplarında yönetimin kontrolü dışında bir etkinlik gerçekleştiği ifade edilirken "Bu durumu çözmeye çalışıyoruz. Ancak hesaba yönelik spam saldırısı nedeniyle hesabın fonksiyonlarında da sorun olduğunu görüyoruz. Hesapla ilgili bilgiler yayılan bilgiler doğru değildir. Kamuoyunun dikkatine sunarız." açıklaması yapıldı.







