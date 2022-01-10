HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması! "İstifa mı etti, ettirildi mi?"

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması! "İstifa mı etti, ettirildi mi?"

10.01.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Ocak ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda terör örgütleriyle bağlantısı olduğu iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman'ın istifası gündeme geldi. AK Parti Esenyurt ve İBB Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, "Basından öğrendiğimiz kadarıyla söz konusu şahıs istifa etmiştir. Kişinin kendisi mi istifa etmiştir ya da istifası mı istenmiştir?" diyerek soru önergesi verdi. Önerge kabul edildi.

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması! "İstifa mı etti, ettirildi mi?"

İBB Meclis Ocak ayı olağan toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğu" açıklaması tartışıldı. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman'ın istifası gündeme geldi. AK Parti Esenyurt ve İBB Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın, Sevtap Ayman'ın istifasının detaylarınında içinde bulunduğu araştırma soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"KİŞİNİN KENDİSİ Mİ İSTİFA ETMİŞTİR?"

Hamdullah Arvas, "Basından öğrendiğimiz kadarıyla söz konusu şahıs istifa etmiştir. Bu iddia doğru mudur? Kişinin kendisi mi istifa etmiştir ya da istifası mı istenmiştir? Soru önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim" dedi.

1

Son dakika! İBB'ye teftişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj: Aynısı Ankara'da...Son dakika! İBB'ye teftişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj: Aynısı Ankara'da...

"BAHSİ GEÇEN KİŞİNİN EŞİNİN ABLASININ ARAMA KARARI VARMIŞ"

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Arvas'a cevap vererek, "Bahsi geçen kişi öncelikle istifa etmiştir. Can güvenliği kalmadığı gerekçesiyle istifa etmiştir. Başka örgütlerle bağlantılı olduğu doğru değildir. Bahsi geçen kişinin eşinin ablasının yani görümcesi ile ilgili bir arama kararı varmış. Yalnız işin ilginç tarafı şu; ilgili kişi o örgüt saflarına katıldığında bizim çalışanımızın yaşı 6'ymış. O olaydan dolayı terör ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Belediyelerde işe giriş kriterleri belli. Kendisi adli sicil belgesini sunmuştur ve bir sorun görülmemiştir. Çalışanımız kendisi ile ilgili soruşturmada 7 sene önce attığı tweet ile suçlanıyor, onu da başka bir isim olarak attığı belirtiliyor. Eğer başka isim adı altında tweet atmak suçsa yeliz kod adlı AK Parti milletvekilini suçlamak gerekir" diye konuştu.

2

"KANDİL'E GİDEREK BİZZAT TALİMAT ALDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise "PKK terör örgütü adına faaliyet yapan şahıslarla ile irtibatlı olduğu, örgüt adına haber yapan Jin Haber Ajansı içerisinde faaliyet gösterdiği ve 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarının eylem talimatlarını almak üzere Kandil'e bizzat giderek talimatlar aldığı tespit edilmiştir. Tarık Bey'e soruyorum, bu devletin güvenlik makamları adliyedeki savcının iddianamesindeki bu ifadelerle böyle bir hanımefendiyi kendi ofisinde sekreter olarak çalıştırır mı? Ben size 1 ay önce soruşturma açmanızı talep etmiştim. Siz kamu güvenliği adına gerekeni yapsaydınız bugün o hanımefendi can güvenliğinden bahsetmezdi. Milletimiz bunu takip ediyor. Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı, soysuzlara karşı soylu mücadelenin arkasındayız" dedi.

3

"VARSA BİR SUÇ ÇIKARIN ORTAYA"

CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, Türkyılmaz'a seslenerek, "Sevtap Ayman bir kadın, bir anne. Eğer kocasının ablası bir yerlerden sorgulanıyorsa Sevtap Ayman'ın eşi devlet memurudur onu da soruştursaydınız. Ayman hakkında bir ceza kararı yok. 15 Temmuz'dan sonra Türk Ceza Kanunu'nda olmayan suçlar icat ettiniz. Varsa bir suç çıkarın ortaya. Biz Türkiye Cumhuriyet hukuk düzenine uygun olarak insanların kişisel verilerine saygı duyulmasını talep ediyoruz" dedi. (DHA)

4

Son Dakika | İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'terör teftişi' ile ilgili çarpıcı sözler: 'Bir şeyi bulacağız' araştırması gibiSon Dakika | İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'terör teftişi' ile ilgili çarpıcı sözler: 'Bir şeyi bulacağız' araştırması gibi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil için CHP'den ilk açıklamaÖldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil için CHP'den ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Son dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Terim'in ayrılığı sonrası ilk aday belli oldu! Herkes Okan Buruk derken...

Terim'in ayrılığı sonrası ilk aday belli oldu! Herkes Okan Buruk derken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projeyi duyurdu

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

7'nci kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

7'nci kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Flaş gelişme

Öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.