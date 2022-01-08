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  4. Son dakika! İBB'ye teftişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj: Aynısı Ankara'da...

Son dakika! İBB'ye teftişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj: Aynısı Ankara'da...

08.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'daki konuşmasında Tabipler Birliği'nin Turcovac açıklamasına tepki göstererek, "Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile Turkovac aşısını yapıyor, icat ediyor. Adamlar diyor ki; böyle bir şey yok! Siz ne sahtekarsınız ya!" dedi. Erdoğan İBB'deki teftişe de değinerek, "İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatı olarak bunlar istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, başka yerlerde." ifadelerini kullandı.

Son dakika! İBB'ye teftişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj: Aynısı Ankara'da...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karaman'da, Karaman - Konya Hızlı Tren Hattı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"SİZ NE SAHTEKARSINIZ YA!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, Tabipler Birliği'nin Turcovac açıklamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile Turkovac aşısını yapıyor, icat ediyor. Adamlar diyor ki; böyle bir şey yok! Siz ne sahtekarsınız ya! Ne yalancısınız ya! Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok! Ama yapana da hep taş koydunuz!

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"REZİLLİKLERİN OLDUĞU ZAMANDA HİÇ SESİNİZ ÇIKMADI"

Sahtekarlar! Şehir Hastanelerini yaptık, Eğitim Araştırma Hastanelerini yaptık. Tarihinizde Bay Kemal’in Savaş Ay’ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanda hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar bu cambazlar maalesef hastanelerde rehin alınan vatandaşımın haklarını bir gün savunmadı. Biz o dönemleri de yaşadık. O mücadeleyi verdik.

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"TARİHİN TOZLU RAFLARINA GÖNDERECEĞİZ"

Şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde sizin tarihinizde var mı? Ya bunları AK Parti olarak biz yaptık. Çünkü benim vatandaşıma bunla yakışır da o yüzden. 2023’ün müjdesini verirken bu kirli zihniyeti de tarihin tozlu raflarına göndereceğiz.

"AYNISI ANKARA'DA, BAŞKA YERLERDE"

İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatı olarak bunlar istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, başka yerlerde. Sinsi oyunlarını deşifre edeceğiz.

"ENFLASYONDAKİ MÜSİLAJI DA ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

20 Aralık'ta bunların ayaklarını kestik mi? Bir anda döviz aşağı inmeye başladı mı? Siz yanımızda olduğunuz müddetçe durmak yok, yola devam diyoruz. Bu kirli senaryoya figüranlık yapanların, yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanların bu süreçteki çirkinliğini sizlerin takdirine bırakıyorum. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu oyunu da bozduk. Yükselen enflasyonda vatandaşımızın canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki müsilaj gibi enflasyondaki müsilajı da ortadan kaldıracağız. Fahiş fiyat artışlarında gözlerinin yaşına da bakmayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tabipler birliği değil türk düşmanları birliği dolu orda resmen hicbir katkısı olmayan tıbben bitmiş bir oda
yakında doktor kalmaz ülkede haksız da sayilmazlar
Reis 2023'de inşallah bu zulum bitecek!!

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