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Son Dakika | İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'terör teftişi' ile ilgili çarpıcı sözler: 'Bir şeyi bulacağız' araştırması gibi

08.01.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'ye başlatılan 'terör teftişi' ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ongun, “Sadece bu terör soruşturması olarak gelmedi müfettişler. Bunun içinde göreve geldiğimizden beri yaptığımız tüm ihaleler istendi. ‘Bir şeyi bulacağız' araştırması gibi" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika | İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'terör teftişi' ile ilgili çarpıcı sözler: 'Bir şeyi bulacağız' araştırması gibi

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, katıldığı televizyon programında İBB'ye başlatılan ‘terör teftişi' ile ilgili konuştu. Ongun, “Sadece bu terör soruşturması olarak gelmedi müfettişler. Bunun içinde göreve geldiğimizden beri yaptığımız tüm ihaleler istendi. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız tüm doğrudan teminler istendi. Göreve geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz bütün ruhsatlarla ilgili belgeler istendi. ‘Bir şeyi bulacağız' araştırması gibi” diye konuştu.

"İBB'YE 7 YIL MÜFETTİŞ GELMEMİŞ"

Ongun, şöyle devam etti:

“Burada iddia ediyorum ki; 17 Nisan 2001 gününden bugüne İBB'nin yaptığı uygulamanın aynısını Konya Büyükşehir de Malatya Büyükşehir de Bursa Büyükşehir de yapmıştır. Bize ‘İşe alırken sormadı' diyorlar ya onlar da sormamıştır…2012 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müfettiş gelmedi bizim döneme kadar. Müfettişler tabi ki denetleyecektir, herkes denetlenmeli. 7 yıl denetlenmemiş.”

"SİYASİ BİR KONU"

“Şuna benzer bir denetleme Türkiye'de başka bir belediyeye yapılıyor mu ‘Bu işçileri işe alırken arşiv taraması yaptın mı?' diye. Bu konu siyasi bir konu. ‘557 kaydı var' demek tespittir. Nerede? Bu nasıl olur? Böyle bir kayıt varsa polis gider gözaltına alır, adli makamlara sevk edilir. Biz bunu bir bütçe görüşmesinde duyuyoruz. O günden bugüne neredeyse 1 ay geçti. Bu kişilerle ilgili öğrenebildiğimiz tek bilgi gazetelerdeki uydurmalar.”

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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