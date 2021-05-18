IBM çip krizi konusunda son derece tedirgin

Küresel çapta çip üreticilerinin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle de mikroçip tedariki için daha fazla marka kuruluyor. Ayrıca mevcut büyük firmalar çip üretmek için yola koyuldu bile. Mesela Samsung ve Apple çip üretimi konusunda iyi bir seviyeye geldi. Yarı iletken çip tedariki böylesine olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen bir kriz ile karşı karşıya.

IBM BAŞKANI'NDAN ÇİP KRİZİ AÇIKLAMASI

2020 yılının başlarında birçok sektör çip konusunda problemler yaşamaya başladı. Özellikle yarı iletken çip tedariki kullanıcılar için en büyük sorunlardan bir tanesi haline geldi. Şimdi ise problem daha fazla derinleşti. IBM başkanı işte tam da böyle bir konuya derinlemesine daldı.

Yeni fabrikalara yatırım yapılması gerektiğini ısrarla vurgulayan Whitehurst bu alanda kendilerinin de bazı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Ancak her ne kadar yeni yatırımlar yapılsa bile problem oldukça büyük. Ona göre eğer gerekli önlemler alınmazsa çip krizi en az 2 yıl daha devam edecek.

Herhangi bir cihazın çalışması için mutlaka mikroçip gerekiyor. Aksi halde cihaz kullanılamaz hale gelecek. Bu durum mikroçipleri adeta birer pırlanta haline getiriyor. IBM çip krizi hakkında konuşurken daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri daha şimdiden bu alanda büyük çalışmalara başladı bile.