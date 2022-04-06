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İbo Show konuğu Kahtalı Mıçe kimdir, gerçek adı ne? Kahtalı Mıçe kaç yaşında ve nereli?

06.04.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahtalı Mıçe, Star TV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği İbo Show programına konuk oldu. Bunun üzerine Kahtalı Mıçe'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki İbo Show konuğu Kahtalı Mıçe kimdir? Kahtalı Mıçe kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

İbo Show konuğu Kahtalı Mıçe kimdir, gerçek adı ne? Kahtalı Mıçe kaç yaşında ve nereli?

Aslen Adıyamanlı olan Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı Mustafa Aslan'dır. Kahtalı Mıçe'nin 4 çocuğu vardır. Peki İbo Show konuğu Kahtalı Mıçe kimdir? Kahtalı Mıçe kaç yaşında ve nereli? Kahtaçı Mıçe Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biridir. İşte ayrıntılar...

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

1953 Adıyaman Kahta doğumlu 69 yaşındaki Kahtalı Mıçe, Mazlum Kuzey sinema filminde rol aldı. Mıçe, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. Hülya Aslan ile evli olan Kahtalı Mıçe'nin 4 çocuğu vardır.

Çocuk yaşlarda pamuk tarlasında çalışan Kahtalı Mıçe, bu yüzden ilkokulu 9 senede bitirdi. Diplomasını ise sonrasında sışarıdan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta’da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı. 1979'da bir düğünde söylediği Kürtçe şarkı nedeniyle Beden Terbiyesi İl Müdürlüğündeki işinden oldu. Sonrasında tutuklandı ve bir süre cezaevinde kaldı. 1980 döneminde yeniden tutuklandı.

Sırrı Süreyya Önder’in “Beynelmilel” filminde rol aldı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep‘de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991'de İstanbul‘a göç etti ve bir süre İstanbul’da yaşadı, sonrasında Şanlıurfa‘ya yerleşti. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İbo Show
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