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  4. İbo Show'un yılbaşı programında kullanılan filtre gündem olmuştu: Behzat Uygur'dan olay gönderme!

İbo Show'un yılbaşı programında kullanılan filtre gündem olmuştu: Behzat Uygur'dan olay gönderme!

02.01.2024 13:39 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un yılbaşı özel programı sosyal medyada gündem olmuştu. Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da filtrenin ayarı fazla kaçınca ortaya ilginç görüntüler çıkmıştı. Behzat Uygur, sosyal medya hesabından İbo Show programında konuk sanatçılara uygulanan filtreli efekti tiye aldı.

İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk olmuştu. İbo Show'da kullanılan filtre ise izleyenlerin diline düşmüştü.

hülya avşar

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Konuklar adeta çocukluklarına dönmüştü. Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli halleri izleyenleri şaşırtmış ve o anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

BEHZAT UYGUR TİYE ALDI

İbo Show’daki yüz efekti sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü tiyatrocu Behzat Uygur’da aynı efekti kullanarak tiye aldı.

behzat uygur8

İbrahim Tatlıses’in İbo Show programındaki filtreli yüz efekti sanatçıları adeta tanınmaz hale getirdiği anları tiye alan Uygur’un normal ve filtreli paylaşım yaptı.
Uygur'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

behzat uygur8


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Anahtar Kelimeler:
Behzat Uygur Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
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