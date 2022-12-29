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İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık 2022 İbo Show yılbaşı konukları arasında ünlü isimler!

29.12.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show konukları için araştırmalar başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show yoğun ilgi görüyor. Yılbaşı bu sene cumartesi gününe denk gelecek. Star TV yayın akışına göre 31 Aralık yayın akışına göre İbo Show yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki, 31 Aralık 2022 İbo Show konukları arasında kimler var?

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık 2022 İbo Show yılbaşı konukları arasında ünlü isimler!

İbo Show konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. 31 Aralık gecesi yurt genelinde yeni yıl kutlamaları yapılacak. 2022 yılbaşı gecesi yayınlanacak programlar arasında İbo Show da yer alıyor. Star tv yayın akışına göre İbo Show saat 20:00’de başlayacak. Programın konukları arasında Gülben Ergen, Dilan Çıtak gibi ünlü isimler bulunuyor.

İBO SHOW KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

İbo Show yılbaşı özel bölümü konukları arasında Gülben Ergen, Dilan Çıtak, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Latif Doğan, Cengiz Kurtoğlu, İrem Derici, Özgür Alter, Mahmut Tuncer ve Didem yer alıyor.

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Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği İbo Show Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Star’da yayınlanacak.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Yerli dizi tekrar
15:30 Yerli dizi tekrar
20:00 İbo Show
04:30 Yerli dizi tekrar

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İbo Show ibo show konukları yılbaşı programları Gülben Ergen ele gecesi

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