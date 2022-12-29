İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık 2022 İbo Show yılbaşı konukları arasında ünlü isimler!

İbo Show konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. 31 Aralık gecesi yurt genelinde yeni yıl kutlamaları yapılacak. 2022 yılbaşı gecesi yayınlanacak programlar arasında İbo Show da yer alıyor. Star tv yayın akışına göre İbo Show saat 20:00’de başlayacak. Programın konukları arasında Gülben Ergen, Dilan Çıtak gibi ünlü isimler bulunuyor.

İBO SHOW KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

İbo Show yılbaşı özel bölümü konukları arasında Gülben Ergen, Dilan Çıtak, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Latif Doğan, Cengiz Kurtoğlu, İrem Derici, Özgür Alter, Mahmut Tuncer ve Didem yer alıyor.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği İbo Show Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Star’da yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Yerli dizi tekrar

15:30 Yerli dizi tekrar

20:00 İbo Show

04:30 Yerli dizi tekrar



