İbrahim Büyükak'tan bebek linki esprisi: 'Kucağımdaki bebeği çok sormuşsunuz'

Nurdan Beşen ile 2018 yılında hayatını birleştiren oyuncu İbrahim Büyükak geçtiğimiz hafta baba olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medya hesabından oğlu Aslan Oktay ile sık sık paylaşım yapan Büyükak, son paylaşımında yaptığı espri ile yüzleri güldürdü. Ünlü oyuncu 'kucağımdaki bebeği çok sormuşsunuz' diyerek bebek linki bırakıyorum ifadelerini kullanarak herkesi güldürdü...

İBRAHİM BÜYÜKAK'TAN 'BEBEK LİNKİ' ESPRİSİ

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz hafta baba olmanın sevincini yaşadı. 2018 yılında Nurdan Beşen ile hayatını birleştiren oyuncu, oğlu Aslan Oktay'ı geçtiğimiz hafta kucağına aldı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncu, sık sık yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. Son zamanlarda oğlu Aslan Oktay ile paylaşımlar yapan Büyükak, son paylaşımında herkesi güldürdü. Sık sık oğlunu kucağına alarak poz veren ünlü oyuncu, link verme olayını ti'ye alarak 'arkadaşlar kucağımdaki bebeği çok sormuşsunuz, buraya linkini' bırakıyorum demesiyle herkesi güldürdü. Videonun snunda dayanamayıp kendisi de gülen ünlü oyuncu sözlerine 'şaka yapıyorum bebek linki değil, Tinder linki bırakıyorum buraya, birini bulup çocuk yapın diye' devam etti.

"BEBEĞİ FAZLA MI SAHİPLENMİŞİM?"

Öte yandan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz hafta dünyaya gelen oğlu Aslan Oktay ile ilgili paylaşımları ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, esprili bir dille, "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" notunu ekledi.

Büyükak'ın gönderisi kısa sürede yoğun ilgi görrüken, yakın arkadaşlarından binlerce yorum yapıldı.





