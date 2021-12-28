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Çabaladılar ama olmadı! İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor iddiası

28.12.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. İkilinin evliliklerini kurtarmak için çabaladığı ama anlaşamadığı iddia edildi.

Çabaladılar ama olmadı! İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor iddiası

Son dakika haberi.... Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un özel hayatı işleri kadar yolunda gitmiyor.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un 4 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öğrenildi. 2.Sayfa’nın iddiasına göre; çift aylardır evliliklerini kurtarmak için çabalıyordu.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çabalarına rağmen ilişkilerini kurtaramadı.

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BİR OĞULLARI VAR

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti.

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PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
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İbrahim Çelikkol
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