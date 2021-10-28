MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses asistan arıyor: Eli ayağı düzgün olsun

İbrahim Tatlıses asistan arıyor: Eli ayağı düzgün olsun

28.10.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından Genel Müdür’ü Şule Hanım’a asistanlık yapacak birini aradıklarını duyurdu. Telefon numarası da ekleyen İbrahim Tatlıses, bu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

İbrahim Tatlıses asistan arıyor: Eli ayağı düzgün olsun

Geçtiğimiz günlerde oğlu İdo Tatlıses’in düğününe katılan İbrahim Tatlıses, konser maratonuna start vermişti. İbrahim Tatlıses’in Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrıldığı ve kendisinden 39 yaş küçük Ece adında bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı 30 yaşında! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi kim?İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı 30 yaşında! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi kim?

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak iş ilanı yayınladı. İbrahim Tatlıses paylaşımına,” Genel Müdürüm Şule Hanım’a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benimn sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum” yazdı. Kısa bir süre sonra bu tweet’i silen İbrahim Tatlıses, yeni bir paylaşım daha yaptı.

jhgfd

İbrahim Tatlıses, bir sonraki tweet’inde, “biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, bende iptal ettim” yazdı.

kjhgf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Cinsel içerikli filmlerde şoke eden detay!Cinsel içerikli filmlerde şoke eden detay!
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

Yayında ayaklarını yıkatıp krem sürdürdü! Olay anlar...

Yayında ayaklarını yıkatıp krem sürdürdü! Olay anlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.