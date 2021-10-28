İbrahim Tatlıses asistan arıyor: Eli ayağı düzgün olsun

Geçtiğimiz günlerde oğlu İdo Tatlıses’in düğününe katılan İbrahim Tatlıses, konser maratonuna start vermişti. İbrahim Tatlıses’in Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrıldığı ve kendisinden 39 yaş küçük Ece adında bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak iş ilanı yayınladı. İbrahim Tatlıses paylaşımına,” Genel Müdürüm Şule Hanım’a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benimn sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum” yazdı. Kısa bir süre sonra bu tweet’i silen İbrahim Tatlıses, yeni bir paylaşım daha yaptı.

İbrahim Tatlıses, bir sonraki tweet’inde, “biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, bende iptal ettim” yazdı.





