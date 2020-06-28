İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül’ün yoga paylaşımları olay oldu

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyayı salladı. Tatlıses ile bir evlilik yaşayan ve bu evlilikten bir de Elif Ada adlı bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından paylaştığı yoga hareketleri ile dikkat çekti.

Aralarında Hülya Avşar gibi isimlerin de bulunduğu pek çok ünlü takipçisinden beğeni alan Yıldız, yaptığı zor hareketle gerçekten de yoga konusunda ne kadar iddialı olduğunu böylelikle ortaya koymuş oldu.

Yıldız'ın pembe taytıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

