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  4. İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül’ün yoga paylaşımları olay oldu

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül’ün yoga paylaşımları olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı zorlu yoga hareketleri ile bu konuda ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koydu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül’ün yoga paylaşımları olay oldu

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyayı salladı. Tatlıses ile bir evlilik yaşayan ve bu evlilikten bir de Elif Ada adlı bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından paylaştığı yoga hareketleri ile dikkat çekti.

aysegul2-instagram

Aralarında Hülya Avşar gibi isimlerin de bulunduğu pek çok ünlü takipçisinden beğeni alan Yıldız, yaptığı zor hareketle gerçekten de yoga konusunda ne kadar iddialı olduğunu böylelikle ortaya koymuş oldu.

aysegul-instagram

Yıldız'ın pembe taytıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

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