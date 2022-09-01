MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in gelininin zor anları! Yasemin Şefkatli, el frenini çekmeyi unutunca...

İbrahim Tatlıses'in gelininin zor anları! Yasemin Şefkatli, el frenini çekmeyi unutunca...

01.09.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli son paylaşımıyla olay oldu. Geçtiğimiz günlerde kayınpederinin kaza yaptığı aracın arkasındaki araçta olan Şefkatli de bir kazanın eşiğinden döndü. Yasemin Şefkatli, el frenini çekmeyi unuttuğu anların görüntüsünü paylaştı.

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde kaza yapmış kazaya ilk müdahaleyi ise öndeki arabada olan oğlu ve kızları yapmıştı. Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli de bir kazanın eşiğinden döndü.

Bir anlık dalgınlığı sonucu felaketin eşiğinden dönen Şefkatli, köpeği Mila'nın kaçtığını görüp aracından indi.

HEMEN ARACA KOŞTU

Bu sırada el freni çekilmeyen otomobilin geri kaydığını fark eden Şefkatli, aracının peşinden koşmaya başladı. Son anda araca atlamayı başaran Şefkatli, milyonluk aracını durdurmayı başardı.

Talihsiz olayı sorunsuz şekilde atlatan Yasemin Şefkatli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri Instagram sayfasından paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Tilki'nin annesi göğüs dekolteli poz verdi! "Hollywood artistleri eline su dökemez"Aleyna Tilki'nin annesi göğüs dekolteli poz verdi! "Hollywood artistleri eline su dökemez"
30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu
Minik bikinisiyle sere serpe! Göğsünün yarısını eliyle kapadıMinik bikinisiyle sere serpe! Göğsünün yarısını eliyle kapadı
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

İlginizi Çekebilir

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.