İbrahim Tatlıses'in gelininin zor anları! Yasemin Şefkatli, el frenini çekmeyi unutunca...

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde kaza yapmış kazaya ilk müdahaleyi ise öndeki arabada olan oğlu ve kızları yapmıştı. Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli de bir kazanın eşiğinden döndü.

Bir anlık dalgınlığı sonucu felaketin eşiğinden dönen Şefkatli, köpeği Mila'nın kaçtığını görüp aracından indi.

HEMEN ARACA KOŞTU

Bu sırada el freni çekilmeyen otomobilin geri kaydığını fark eden Şefkatli, aracının peşinden koşmaya başladı. Son anda araca atlamayı başaran Şefkatli, milyonluk aracını durdurmayı başardı.

Talihsiz olayı sorunsuz şekilde atlatan Yasemin Şefkatli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri Instagram sayfasından paylaştı.



