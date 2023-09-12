MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi!

İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi!

12.09.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli ikiz bebek beklediğini açıklamıştı. İlk ayları zorlu geçiren güzel fenomen imaj değiştirdi. Şefkatli'nin yeni imajına beğeni yağdı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.

İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediğini duyurmuştu. Karnı belirginleşen ünlü anne adayı da bir süre sonra güzel haberi kendisi paylaşmıştı.

sssss

"Kayınbabam İbrahim Tatlıses, bizden erken davrandı, hamileliğimi ve ikiz bebek sürprizini açıkladı. Çok sevindiği ve çok heyecanlandığı için bizden önce davrandı" diyen Yasemin Şefkatli son halini paylaştı.

2

sssss

İlk aylarda zor günler geçiren genç fenomen imaj değiştirdi ve kâkül kesimle dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

 Çok satanlarda zirvede! Tasarım ödüllü airfryerda fırsat

Çok satanlarda zirvede! Tasarım ödüllü airfryerda fırsat

 Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modeli indirimde

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modeli indirimde

 Kullandığınız tüm kulaklıkları unutun! Teknoloji harikası o kulaklıkta 1400 TL indirim

Kullandığınız tüm kulaklıkları unutun! Teknoloji harikası o kulaklıkta 1400 TL indirim

 İster evde ister plajda giyin! Adidas terlikte kısa süreliğine %42 indirim

İster evde ister plajda giyin! Adidas terlikte kısa süreliğine %42 indirim

 Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarışmadan sonra işlerini büyüttü! All Star iddiasına sitemkar yanıtYarışmadan sonra işlerini büyüttü! All Star iddiasına sitemkar yanıt
'Eşyalarım çalındı' diye geldi hayatının şokunu yaşadı!'Eşyalarım çalındı' diye geldi hayatının şokunu yaşadı!
Yeni imajı şaşırttı! Gören aynı şeyi söylediYeni imajı şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli tatlıses

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.