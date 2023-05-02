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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dubai'de! İddialı dekoltesiyle dikkat çekti

02.05.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Şarkıcı Dilan Çıtak son olarak Dubai'de bir ödül törenine katıldı ve ödül de kazandı. Tatlıses'in kızı gece için oldukça şık giyindi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dubai'de! İddialı dekoltesiyle dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Babasının yolundan giderek kariyerine şarkıcı olarak devam eden Dilan Çıtak sesiyle ve paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor.

Hilton Dubai Al Habtoor City'de düzenlenen EMI Gala Moda Ödülleri'nde boy gösteren genç isim tarzıyla da dikkat çekti.

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Derin göğüs dekoltesi ve bacak yırtmacıyla gecede boy gösteren Dilan Çıtak hayranlarından tam not aldı.

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Genç şarkıcı sahnede babasının şarkısını seslendirirken Dubai'den ise ödülle dönüyor.

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İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işıl Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.


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İbrahim Tatlıses sosyal medya

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