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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak nişanlandı mı? Dilan Çıtak kaç yaşında, nerelidir?

18.05.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çıtak kimdir sorusu gündemde yer alıyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter nişanlandı. Bu gelişmelerden sonra vatandaşlar Dilan Çıtak hakkında araştırmalara başladı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kiminle nişanlandı, Dilan Çıtak kimdir? İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hakkındaki tüm detaylar!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak nişanlandı mı? Dilan Çıtak kaç yaşında, nerelidir?

Dilan Çıtak nişanlandı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak 7 yıllık sevgilisi ile nişanlandı. Bu gelişmelerin ardından Dilan Çıtak merak edilen isimler arasında yer aldı. Aynı zamanda müzik dünyası içerisinde olan Dilan Çıtak şarkıları ve hayatı da araştırılan konulardan biri. Peki, Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Dilan Çıtak hakkında merak edilenler...

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak 2 Aralık 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak nişanlandı mı? Dilan Çıtak kaç yaşında, nerelidir?

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry,Wally’s Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti. Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.

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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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