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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak o görüntüye tepki gösterdi! "Rezillik"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak o görüntüye tepki gösterdi! "Rezillik"

27.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hayvan barınağında köpeklerin vahşice öldürülmesi sonrası hayvan severler soluğu Konya'da aldı. Yaşanan vahşetin ardından köpekleri barınaktan almak isteyen hayvan severleri engellemek için barınak önüne polis barikatı kuruldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da pek çok vatandaş gibi gördüğü fotoğrafa sinirlendi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak o görüntüye tepki gösterdi! "Rezillik"

Konya'da belediyeye ait hayvan barınağındaki köpekleri başına kürek ve sopayla vurarak öldüren kişilerin görüntüleri başta sosyal medya olmak üzere tüm yurtta infiale yol açmıştı.

Yaşanan dehşet görüntülerin ardından hayvan dernekleri Konya'ya giderek o barınakta kalan köpekleri kurtarmak istedi. Barınağa girişlere ise polis barikatları konuldu.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da pek çok vatandaş gibi bu görüntüleri görünce çileden çıktı.

Geçtiğimiz günlerde evlenen Dilan Çıtak o görüntüyü paylaşarak "Rezillik! Polisimizi ne için görevlendirmişler... Yazıklar olsun" dedi.

Ekran Alıntısı

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