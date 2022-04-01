İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'ı topa tuttu! "Millete çamur yediriyorlar"

Kendi adını taşıyan çiğ köfte ve lahmacun markasıyla dünyaya açılmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses, dünya çapında şöhreti yakalayan Nusret Gökçe ile CZN Burak'a gözdağı verdi. Tatlıses, 2010'de yılında kurduğu Tatlıses Gıda'nın yeni yatırımlarını duyurmak için önceki gün bağlı olduğu menajerlik şirketi Poll Production'da basın mensuplarını ağırladı.

DÜNYAYA AÇILIYOR

Usta sanatçı, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde bayilik anlaşmaları yaptığını açıkladı.

'HEPSİNİ İSPAT EDERİM'

Takvim'de yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses, dünyaya açılan Nusret ve CZN Burak için "Benim sayemde piyasaya çıktılar" dedi ve iki ismi topa tuttu.

Nusret ve CZN Burak'ın 'çamur' sattığını ifade eden Tatlıses, sözlerini sürdürdü:

"Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde."





