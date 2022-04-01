MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'ı topa tuttu! "Millete çamur yediriyorlar"

İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'ı topa tuttu! "Millete çamur yediriyorlar"

01.04.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi adını taşıyan lahmacun ve çiğ köfte restoranlarıyla dünyaya açılacağını duyuran İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak’ı topa tuttu. İkili için "Benim sayemde var oldular" diyen İmparator, tartışmayı da başlattı: "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar."

İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'ı topa tuttu! "Millete çamur yediriyorlar"

Kendi adını taşıyan çiğ köfte ve lahmacun markasıyla dünyaya açılmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses, dünya çapında şöhreti yakalayan Nusret Gökçe ile CZN Burak'a gözdağı verdi. Tatlıses, 2010'de yılında kurduğu Tatlıses Gıda'nın yeni yatırımlarını duyurmak için önceki gün bağlı olduğu menajerlik şirketi Poll Production'da basın mensuplarını ağırladı.

DÜNYAYA AÇILIYOR

Usta sanatçı, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde bayilik anlaşmaları yaptığını açıkladı.

0x0-lahmacun-ve-cig-kofte-restoranlariyla-dunyaya-acilacagini-duyuran-ibrahim-tatlises-nusret-ve-czn-buraki-topa-t-1648751817697

'HEPSİNİ İSPAT EDERİM'

Takvim'de yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses, dünyaya açılan Nusret ve CZN Burak için "Benim sayemde piyasaya çıktılar" dedi ve iki ismi topa tuttu.

147994_480x270

Nusret ve CZN Burak'ın 'çamur' sattığını ifade eden Tatlıses, sözlerini sürdürdü:

"Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde."

2702528_620x410

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerden yere vurdu! "Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas’ın Bihter'i..."Yerden yere vurdu! "Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas’ın Bihter'i..."
Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğulduSurvivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Berkan Karabulut'un sevgilisinden yatak pozu! 'Manzara ateş...'Berkan Karabulut'un sevgilisinden yatak pozu! 'Manzara ateş...'
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak İbrahim Tatlıses Nusret Gökçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

Genç sevgilileri katletmişlerdi! Yeni detaylar ortaya çıktı

Genç sevgilileri katletmişlerdi! Yeni detaylar ortaya çıktı

Türkiye'yi terk edip oyunculuğu bıraktı! İmajıyla şaşırttı

Türkiye'yi terk edip oyunculuğu bıraktı! İmajıyla şaşırttı

Rusya'dan flaş karar! Bugün saat 10.00'dan itibaren...

Rusya'dan flaş karar! Bugün saat 10.00'dan itibaren...

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

İlginizi Çekebilir

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.