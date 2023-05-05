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İbrahim Tatlıses o habere isyan etti! "İyi ki senin kapına gelmedik"

05.05.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de dairesinin olduğu lüks bir sitede yangın çıktı. Yangının ardından bir arkadaşının desteğini aldığına dair paylaşım yapan Tatlıses bu paylaşımın “Tatlıses'e arkadaşı sahip çıktı” şeklinde haber yapılmasına isyan etti.

İbrahim Tatlıses o habere isyan etti! "İyi ki senin kapına gelmedik"

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın çıkan lüks bir sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses “Gelen mala gelsin” açıklamasını yapmıştı. Tatlıses daha sonra bir arkadaşının İzmir’de 10 dönüm üzerine kurulu malikanesini kendisine tahsis ettiğini duyurmasının ardından yapılan bir habere adeta ateş püskürdü.

“Tatlses’e arkadaşı sahip çıktı” başlığı olan bir habere yorum yapan ünlü isim “Benim attığım tweet ile senin yaptığın haber ne alaka bu mudur gazetecilik! Ben yurt dışında değil İstanbul’daydım yazdığım tweet de var zaten.” dedi.

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"İYİ Kİ SENİN KAPINA GELMEDİK"

“Öyle bir yazmışsın ki” diyen Tatlıses “Sanki yardıma muhtaç gibi yazmışsın iyi ki senin kapına gelmedik! Yazık ki Urfa’lısın. Tebrik de ediyorum seni” açıklamasını yaptı.

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Ünlü isim daha önceki paylaşımında “ALLAH dostların eksikliğini vermesin. SÜLEYMAN diye bir dostumuz var sağolsun,İzmir’de 10 dönüm üzerine kurulu malikanesini bize tahsis etti. Var olasın” cümlelerine yer vermişti.

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