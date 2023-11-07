MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İbrahim Tatlıses'ten Kirli Sepeti oyuncularına olay yorum! 'İsminden dolayı izlemiyordum...'

İbrahim Tatlıses'ten Kirli Sepeti oyuncularına olay yorum! 'İsminden dolayı izlemiyordum...'

07.11.2023 10:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Yakın zamanda "Ömer" ve "Yargı" dizileriyle ilgili yorumlar yapan Tatlıses bu defa başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un paylaştığı Kirli Sepeti hakkında yorum yaptı. Tatlıses'in övgü dolu sözleri gündem oldu.

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Aynı zamanda iyi bir dizi takipçisi olan İbrahim Tatlıses izlediği diziler hakkındaki yorumlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Yakın zamanda "Ömer" ve "Yargı" dizileriyle ilgili yorumlar yapan Tatlıses bu defa başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un paylaştığı Kirli Sepeti dizisi hakkında yorum yaptı.

kirli sepeti

İlk başlarda isminden dolayı izlemediğini açıklayan Tatlıses, 'Kirli Sepeti’ndeki tüm oyuncuları tebrik ediyorum isminden dolayı izlemiyordum hele bi bakayım dedim bakmaz olaydım hiçbir bölümünü kaçırmıyorum. Oynamıyorlar resmen yaşıyorlar herkesi tebrik ediyor ve alkışlıyorum.' dedi.

tiweet

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsiyet değiştirmişti! Son pozları olay oldu: "Yakışıklı adam oldu"Cinsiyet değiştirmişti! Son pozları olay oldu: "Yakışıklı adam oldu"
Acun Ilıcalı'nın favori ismiydi! Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyorAcun Ilıcalı'nın favori ismiydi! Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor
Sevgilisini aile kutlamasına getirdi! Çocuklarla poz olay olduSevgilisini aile kutlamasına getirdi! Çocuklarla poz olay oldu
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses kirli sepeti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.