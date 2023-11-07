İbrahim Tatlıses'ten Kirli Sepeti oyuncularına olay yorum! 'İsminden dolayı izlemiyordum...'

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Aynı zamanda iyi bir dizi takipçisi olan İbrahim Tatlıses izlediği diziler hakkındaki yorumlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Yakın zamanda "Ömer" ve "Yargı" dizileriyle ilgili yorumlar yapan Tatlıses bu defa başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un paylaştığı Kirli Sepeti dizisi hakkında yorum yaptı.

İlk başlarda isminden dolayı izlemediğini açıklayan Tatlıses, 'Kirli Sepeti’ndeki tüm oyuncuları tebrik ediyorum isminden dolayı izlemiyordum hele bi bakayım dedim bakmaz olaydım hiçbir bölümünü kaçırmıyorum. Oynamıyorlar resmen yaşıyorlar herkesi tebrik ediyor ve alkışlıyorum.' dedi.









