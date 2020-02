İbrahim Üzülmez: Sabırlı olmamız gerekiyor

Sözlerine organizasyon için TSYD'ye teşekkür ederek başlayan Üzülmez, "Ortak menfaat Bursaspor'un başarısıdır. Süper Lig'e çıktığımız zaman herkes daha fazla Bursaspor'un arkasında bulunmaya çalışacaktır. Bu sene sıkıntılı, her platformda dile getiriyoruz. Ama takdir edersiniz ki Bursaspor büyük bir camia. Kalan süre içerisinde herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda en azından sesimizi duyurmak anlamında bu sıcak ortam, beni çok mutlu etti. Zaman zaman sıkıntı yaşayıp acı çekeceğiz ama işin sonunda inşallah hep beraber Bursaspor'u limana yamaştırmak istiyoruz. sadece bendeğil, herkesin Bursasor'unarkasında durması gerekiyor. Zaman zaman kötü oynadık,zaman zaman kötü sonuç aldık ama o süre zarfı içerisinde oyun anlamında yerel medyanın olumlu eleştirileri oldu. Bunları devam ettirmemiz gerekiyor ki ortak Bursasporu ileriye taşıyalım" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü Bursa'da oynanacak Adana Demirspor maçıyla ilgili de yorum yapan Üzülmez,"Devre arası transfer döneminden az Bursaspor kadar Adana Demirspor da eksik mevkilere çok doğru oyuncular aldı.Onlar da sezonun ikinci yarısına baktığımızda şu anda oyun içerisinde en güçlü oynayan takımlardan birisi. Bizim açımızdan zor bir maç olacaktır. Bir kere bu maçta sabırlı olmamız gerekiyor.Kaliteli oyuncuları var, önlem almamız gereken oyuncular var. Ama özellikle taraftarlarımıza bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Bu maçta bir olumsuz bir tezahürat olursa bundan sonraki maçlarda sahanın kapanması gibi bir durum söz konusu olabilirmiş. Onların her maçta yanımızda olmaları anlamında bu maçta dikkat etmeleri gerekiyor ve sadece takımı, oyuncuları hepimizi desteklemeleri gerekiyor. Bazen bu tür maçlar camiaları 3-4 hafta geriye götürebilir. Olumsuz anlamda yapacağımız saha dışındaki durumlar, verilecek cezalar, şampiyonluk anlamında büyük yaralar da verebilir. Dolayısıyla oyuncularımıza, takımımıza destek versinler. Zaten bu süreçte yanımızda olduklarını hissettiriyorlar. Eskişehirspor maçındaki destek, benim unutamayacağım dönemlerden birisi. Zor bir maç olacaktır. Bizim de Osmanlıspor maçında çıkarmamız gereken dersler var. Özellikle ilk 45 dakikada yaptığımız çok bariz ve bireysel hatalar var, bunları devam ettirirsek sıkıntılar yaşarız. Defansif anlamda sorunlarımız var. İlk 8 takım içerisine baktığımız zaman en çok gol yiyen takımlar arasında ilk iki deyiz. Bunlar şampiyon adayı takım için yapılması gereken eleştirilerdir. Kendi içimizde bu eleştirileri yapacağız. Bu maçta 90 dakika boyunca konsantre içerisinde olan, maçın başlangıcı ve bitiş düdüğü ile arasında disiplini elden bırakmayan, Bursaspor'un armasına en iyi şekilde karakter anlamında saygı gösterecek bir oyuncu topluluğu görmek istiyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Osmanlıspor maçındaki ilk yarıdaki eleştiriler tamam, ama ikinci yarıda Özer'in gayretini, 90. dakikada Shehu'nun o gayretini gözardı edemem. İsteyen oyuncuya saygı duyuyorum. Dolayısıyla biz Osmanlıspor maçındaki ilk yarıdan dersler çıkarıp ikinci yarıdaki gayretimizi ortaya koyarsak, inşallah Adana Demirspor maçından istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Takımın oyun kalitesinin henüz istenilen seviyede olmadığını söyleyen Üzülmez, "Biz geleli 6 maç oldu. Menemen maçında istediğim düşünceyi ortaya koyduğumu söyleyemem. Bu anlamda kendime ufak bir eleştiri yapabilirim. Ondan sonraki süreçte Hatayspor maçında oyun içerisinde oyuncuların isteği ve coşkusu üst seviyedeydi. Karagümrük maçında zaman zaman iyi işler yaptık, ama zaman zaman son dakikada gol atmamıza rağmen, son saniyede rakibe de pozisyon verdiğimiz bir maçtı. Bu süre zarfında tam olarak beklentimi karşıladığımı söyleyemem. Futbolda hiçbir zaman gerçeklerden uzaklaşmak istemiyorum. Oyuncularımın daha fazla coşku hissetmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Bursaspor taraftarı bunu istiyor. Ama bu lig farklı bir lig, her takımın önemli oyuncuları var. Yaş ortalamamız yüksek. Göze hoş gelen futbol izlettirmek, genel anlamda daha fazla ısıran, daha fazla üreten, hücumda etkili olan, taraftarıyla bütünleşen bir takım ortaya çıkarmak istiyorum ama bunlar çok kolay olmuyor. Bazen oyuncuların fiziksel anlamda sıkıntıları oluyor. Hem Traore hem Serdar, bireysel anlamda yetenekli oyuncular ama fiziksel anlamda zaman zaman sıkıntı yaşayan oyuncular. Seleznov çok gayretli ama onun da oyun içerisinde devamlılık anlamında sıkıntıları var. Ama bu oyuncular bize katkı sağlayacaktır. Oyunculardan memnunum. Bu yarışın içerisinde sonuna kadar devam etmek istiyorsak, birlikteliğimizi sağlamamız gerekiyor. Sadece saha içerisinde değil, saha dışında da bunu yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BURSASPOR'UN YERİ BURASI DEĞİL"

Bursaspor'un yerinin Süper Lig olması gerektiğini ifade eden Üzülmez, "Geçen gün Bursanın mülki amirleri geldi. Sayın valimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarda yanımızda olduklarını hissettirdiler. Bursaspor'un yeri burası değil. Bursaspor büyük camia, bu büyük camia daha iyi idare edilip de Süper Lig'de bugün bir Sivasspor'un, Başakşehir'in yaptığını yapabilirdi ki geçmişte yaptı. Ama herkes de kendi içinde öz eleştiri yapacak. Şu anda oyun içerisinde daha iyi şeyler yapabiliriz ve Bursaspor takımının formasını taşıyan karakterli oyuncu grubunun da daha fazlasını yapabileceğine yürekten inanıyorum. Daha virajı dönmedik, ama maratonun sonlarını iyi koşabileceğimize de inanıyorum. İnşallah oyuncularım da kendilerine düşen görevi yerine getirecektir" sözlerini sarf etti.

"ŞAMPİYONLUK ACI ÇEKE ÇEKE OLACAKTIR"

Takımdaki maddi sorunlarla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Üzülmez, "Bu işler sonuç işidir. Sonucu aldıkça açamayacağımız kapı yoktur. Taraftar desteğimizi arkamıza alarak, her kapıyı açarız. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda açarız. Ama bu işler sonuca bakar. Sonuç almadıkça o kapılar yüzünüze her zaman kapanır. Onun için hayatta hangi işi yaparsanız yapın güçlü olmak zorundasınız. Bugün oyuncunun da birtakım hak edişlerini alması için de saha içerisindeki sonucu alması gerekiyor. Biz bu süre içerisinde 6 maçın 4'ünü kazandık. İkisini maalesef kaybettik. Önümüzdeki iki maç zor geçecek. Takımların %70'inde bu tür sorunlar var. Bursaspor şampiyonluk yaşamış bir camia. Oralardan buralara inmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayağa kalkacak potansiyeli var. Bununla ilgili en güzel örneği kaleci Emrullah Şalk verdi. Bu sezonun, Bursaspor'un geleceği kurtarma anlamında çok önemli olduğunu söyledi. Mülki amirlerin de bu anlamda bize destek vermesi gerektiğini her seferinde söylüyorum. Taraftar üzerine düşen görevi yapıyor. Osmanlıspor deplasmanında bile o karda kışta bize destek vermeye çalışıyorlar. Pazar günü de bize destek vereceklerine inanıyorum. Onlar tamamen saf, temiz duygular içerisinde Bursaspor'un armasına yürekten bağlı. İnşallah bu düşünceler içerisinde Allah nasip ederse daha önce başardığım gibi Bursaspor'da bu işi başarabilirsem çok mutlu olacağım. Oyuncularıma da söylüyorum şampiyonluk acı çeke çeke olacaktır. Kimse bize altın tepsi ile şampiyonluk sunmaz, sunmayacaktır da. İlerleyen haftalarda bu takım daha iyi futbol oynayarak bunu başarır inşallah" ifadelerini kullandı.