İbrahim'den 'Eski sevgili' sorusuna kaçamak yanıt

‘Yol Arkadaşım 2’ filmini çekmeye hazırlanan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç mekanda yönetmen Bedran Güzel’le birlikte yemek yedi. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ekip, “Yol Arkadaşım 2 filminin toplantısını yaptık Bedran ile” dedi. Geçtiğimiz günlerde Nurdan Beşen ile evlenen İbrahim Büyükak, düğüne yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un eski sevgili ve BKM Mutfak ekibinden arkadaşı Zeynep Koçak’ı davet etmediği iddialarına, “Evlilik çok güzel gidiyor” diyerek kaçamak cevaplar verdi.



