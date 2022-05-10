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  4. İç çamaşırı çalıp, kasiyeri bıçakla tehdit etmişti! Serbest bırakıldı

İç çamaşırı çalıp, kasiyeri bıçakla tehdit etmişti! Serbest bırakıldı

10.05.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da girdiği marketten iç çamaşırı çalarak, kasiyeri de bıçakla tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan E.B. (28) adlı kadın, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

İç çamaşırı çalıp, kasiyeri bıçakla tehdit etmişti! Serbest bırakıldı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2331'inci Sokak'ta meydana geldi. Zincir marketin şubesine giren E.B., iddiaya göre, stanttan aldığı iç çamaşırını çantasına koyup, kasaya yöneldi. Aldığı ürünlerin ücretini ödeyen kadının hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıkmak üzereyken üzerini ve çantasını aradı. Çantada iç çamaşırının bulunması nedeniyle E.B. ile kasiyer arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. E.B., yanındaki 'kelebek' diye tabir edilen bıçağı çıkarıp, kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti.

SERBEST BIRAKILDI

Marketin diğer çalışanlarının ihbarıyla gelen polis, E.B.'yi ekip aracına bindirdi. Ağladığı görülen E.B., kasiyerin şikayetiyle gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen E.B., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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antalya
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