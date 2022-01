İç çamaşırı itirafı şaşırtmıştı! Survivor Mert Öcal bakın kim çıktı

Survivor'un iddialı isimlerinden biri olan Mert Öcal, 2020 sezonundan sonra Survivor Panorama'da yorumcu olarak yer almıştı. Şimdilerde All Star kadrosunda Ünlüler takımı ile kendisini gösteren Öcal, geçmişiyle şaşırttı. İşte detaylar...

SURVİVOR MERT ÖCAL BAKIN KİM ÇIKTI

Mert Öcal, "Best Model of Turkey" (Türkiye'nin En İyi Modeli) seçilmesinin ardından meğer 2004 yılında da, "Best Model of The World" (Dünyanın En İyi Modeli) yarışmasını kazanmış. Sonrasında yurt içi ve yurt dışında birçok modellik projelerinde kendisini gösterdi. Ayrıca Mert Öcal, Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'in sevgilisi Tarık rolünü oynadı. Arka Sokaklar'ın yanı sıra Doktorlar, Savaşçı, Yabancı Damat, Aşk Yeniden gibi seyircilerin belleğinde yer eden projelerde oynadı.

İÇ ÇAMAŞIRI İTİRAFI ŞAŞIRTMIŞTI

Survivor 2020'nin ardından bir Youtube kanalına konuk olan Mert Öcal'dan, şaşırtan, 'iç çamaşırı' itirafı gelmişti. Survivor için, 'İç çamaşırı var mı?' sorusuna yanıt veren Öcal, "İç çamaşırı ben yanımda götürmüştüm şortun içine ama sponsorumuz spor taytları veriyordu onlardan giyiyorduk" demişti.

Öcal'ın adı Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ile anılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Öcal, “Hayatımda şu an birinin olmasını ben de isterdim ama yok arkadaşlar İlayda benim arkadaşım. Dedikodular doğru değil" demişti.

SURVİVOR MERT ÖCAL KAÇ YAŞINDA?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mert Öcal 40 yaşındadır. Instagram'da 617 bin takipçici olan Mert Öcal, 'mertocl' adını kullanıyor.