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İç çamaşırı reklamı gündem olmuştu! Esra Bilgiç'ten kumsal pozları

06.05.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria's Secret markasının reklam çekiminde rol alan oyuncu Esra Bilgiç çekimlerde ceket gitmesiyle tepki görmüştü. Esra Bilgiç son olarak kumsal pozlarıyla öne çıktı.

İç çamaşırı reklamı gündem olmuştu! Esra Bilgiç'ten kumsal pozları

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde 'Gülfem' karakteriyle ekranda boy gösteren Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Victoria's Secret markasının reklam çekiminde rol alan oyuncunun, iç çamaşırı reklamında ceket giymesi tepki çekmişti. Esra Bilgiç'in gönderisinin altına, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yapılmıştı.

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Esra Bilgiç o tepkilere yanıt vermemiş ve paylaşımlarına devam etmişti. Oyuncudan son olarak deniz kıyısından pozlar geldi.

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında oynadı! Görenler cekete takıldıKanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında oynadı! Görenler cekete takıldı

Oyuncunun tatil pozlarına hayranları beğeni yağdırdı. Bazı takipçiler ise o reklam pozunu unutmadı ve "Reklamda da böyle olsaydın keşke" yazdı.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
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