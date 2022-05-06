İç çamaşırı reklamı gündem olmuştu! Esra Bilgiç'ten kumsal pozları

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde 'Gülfem' karakteriyle ekranda boy gösteren Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Victoria's Secret markasının reklam çekiminde rol alan oyuncunun, iç çamaşırı reklamında ceket giymesi tepki çekmişti. Esra Bilgiç'in gönderisinin altına, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yapılmıştı.



Esra Bilgiç o tepkilere yanıt vermemiş ve paylaşımlarına devam etmişti. Oyuncudan son olarak deniz kıyısından pozlar geldi.

Oyuncunun tatil pozlarına hayranları beğeni yağdırdı. Bazı takipçiler ise o reklam pozunu unutmadı ve "Reklamda da böyle olsaydın keşke" yazdı.





