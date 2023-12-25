MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Icardi'nin eşi Wanda Nara dans yarışmasında şampiyon oldu! Dansları ve kıyafetleri çok konuşulmuştu

Icardi'nin eşi Wanda Nara dans yarışmasında şampiyon oldu! Dansları ve kıyafetleri çok konuşulmuştu

25.12.2023 10:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra gündemde olan Icardi'nin eşi Wanda Nara da adından söz ettiriyor. Wanda Nara, bir süredir yarışmacı olduğu programdan şampiyonlukla döndü.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yine adından söz ettiren Icardi'nin eşi de kendi kadar ünlü. Wanda Nara, bir süredir yarışmacı olduğu program nedeniyle İtalya'da yaşıyordu. Icardi ve çocuklarından ayrı kalan Wanda Nara, yarışmanın tamamlanmasının ardından dün İstanbul’a döndü.

dgdgd

“Yıldızlarla Dans” adlı yarışma programında bir süredir yarışmacı olarak yer alan Wanda Nara dün akşam yayınlanan bölümde birinci olarak yarışmayı ilk sırada tamamladı.

sdsds

Seksi kıyafetleri ve partneriyle iddialı danslarıyla adından söz ettiren Wanda Nara kupasını alır almaz ailesinin yanına İstanbul'daki lüks evine döndü.

Icardi ve Wanda Nara'nın İstanbul'daki lüks evi olay oldu! Aylık kirası ağızları açıkta bıraktı Icardi ve Wanda Nara'nın İstanbul'daki lüks evi olay oldu! Aylık kirası ağızları açıkta bıraktı

Wanda Nara lüks evinde yakın çevresiyle Noel yemeği yapmayı da ihmal etmedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Böyle uyumak istemiyorum" deyince... Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı"Böyle uyumak istemiyorum" deyince... Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı
Yeni yıl pozuyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı Yeni yıl pozuyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı
İbrahim Tatlıses'in kızı eridi! Son hali şaşırttıİbrahim Tatlıses'in kızı eridi! Son hali şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
En Çok Okunan Haberler
İkinci el araçta rota oraya çevrildi, ezber bozuldu! Nöbetçi noterler doldu taştı: 'Şimdi doktor kızıma alıyorum'

İkinci el araçta rota oraya çevrildi, ezber bozuldu! Nöbetçi noterler doldu taştı: 'Şimdi doktor kızıma alıyorum'

Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyleyince gerginlik zirve yaptı!

Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyleyince gerginlik zirve yaptı!

Bakan Şimşek '2024'te bitireceğiz' diyerek duyurdu! Yüzde 25'lik kira zam sınırı ve kredi kartı taksitleri...

Bakan Şimşek '2024'te bitireceğiz' diyerek duyurdu! Yüzde 25'lik kira zam sınırı ve kredi kartı taksitleri...

AK Parti ve MHP'ye açık açık yeşil ışık!

AK Parti ve MHP'ye açık açık yeşil ışık!

Hafize Gaye Erkan şimdi o paylaşımla gündemde! 2014'te söylemiş: 'Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır'

Hafize Gaye Erkan şimdi o paylaşımla gündemde! 2014'te söylemiş: 'Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır'

''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her ihtiyaca uygun, yılın çok satanları burada! Sizin için seçtik

Her ihtiyaca uygun, yılın çok satanları burada! Sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.