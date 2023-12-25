Icardi'nin eşi Wanda Nara dans yarışmasında şampiyon oldu! Dansları ve kıyafetleri çok konuşulmuştu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yine adından söz ettiren Icardi'nin eşi de kendi kadar ünlü. Wanda Nara, bir süredir yarışmacı olduğu program nedeniyle İtalya'da yaşıyordu. Icardi ve çocuklarından ayrı kalan Wanda Nara, yarışmanın tamamlanmasının ardından dün İstanbul’a döndü.

“Yıldızlarla Dans” adlı yarışma programında bir süredir yarışmacı olarak yer alan Wanda Nara dün akşam yayınlanan bölümde birinci olarak yarışmayı ilk sırada tamamladı.

Seksi kıyafetleri ve partneriyle iddialı danslarıyla adından söz ettiren Wanda Nara kupasını alır almaz ailesinin yanına İstanbul'daki lüks evine döndü.

Wanda Nara lüks evinde yakın çevresiyle Noel yemeği yapmayı da ihmal etmedi.





