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  4. Icardi'nin gösterdi Wanda Nara uyguladı! Kalça dansı gündemdeydi

Icardi'nin gösterdi Wanda Nara uyguladı! Kalça dansı gündemdeydi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yer aldığı kliple gündeme geldi. Klibinde kalça dansı yaparak adından söz ettiren Wanda Nara kocasının kendisine tavsiye verdiği anları paylaştı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kadar eşi de gündeme geliyor. Wanda Nara özellikle müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak şarkı çıkaran ve klip çeken Wanda Nara kalça dansıyla adından söz ettirmişti. Cesur sahnelerle gündeme gelen Icardi'nin eşi yeni bir paylaşımda bulundu.

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Wanda Nara dans taktikleri aldığı eşiyle anlarını paylaştı. Icardi karısına dans tavsiyeleri verdi. Wanda Nara o anları "En iyi dans öğretmenim" notuyla yayınladı

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Galatasaraylılar ise bu paylaşıma "Icardi futbola odaklan" yorumlarında bulundu.

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