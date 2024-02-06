Icardi'nin gösterdi Wanda Nara uyguladı! Kalça dansı gündemdeydi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kadar eşi de gündeme geliyor. Wanda Nara özellikle müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak şarkı çıkaran ve klip çeken Wanda Nara kalça dansıyla adından söz ettirmişti. Cesur sahnelerle gündeme gelen Icardi'nin eşi yeni bir paylaşımda bulundu.

Wanda Nara dans taktikleri aldığı eşiyle anlarını paylaştı. Icardi karısına dans tavsiyeleri verdi. Wanda Nara o anları "En iyi dans öğretmenim" notuyla yayınladı

Galatasaraylılar ise bu paylaşıma "Icardi futbola odaklan" yorumlarında bulundu.







