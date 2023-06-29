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İçinde 500 bin TL'lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme... 'Çifte bayram yaptım'

29.06.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'dan bayram ziyareti için otobüsle Mardin’e giden ailenin, içinde kızları Maroteaux–Lamy hastası Medine Sayan’ın tedavisi için çoğu borç alınan yaklaşık 500 bin TL’lik altının olduğu valizi yanlışlıkla alan 2 yolcu, valizlerin karıştığını fark edip polise teslim etti. Sayan ailesinin valizi, polis ekipleri tarafından tutanak karşılığında ailenin yakınlarına verildi. Sayan, “Ben bayramda çifte bayram yaşadım, çok mutlu oldum. Bayramım daha da güzelleşti. Herkese teşekkür ederim” dedi.

İçinde 500 bin TL'lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme... 'Çifte bayram yaptım'

Diyarbakır’da yaşayan Maroteaux- Lamy (MPS Tip 6) hastası, 104 santimetre boyundaki Medine Sayan'ın (15) ailesi, bayram ziyareti için Mardin’in Kızıltepe ilçesine gitti. Aile, Medine’nin İstanbul'da göreceği tedavi için, çoğu borç alınan, yaklaşık 500 bin TL’lik altını da yanlarına alıp valize koydu. Aile, Kızıltepe otogarında aldıkları valizi eve gidip açtıklarında içindeki eşyaların kendilerinin olmadığını gördü. Otogara giden aile başka kırmızı valizli 2 yolcunun Mardin’de indiğini öğrendi.

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Bu kez Mardin’e giden aile güvenlik kameralarından sonuç alamayınca, Diyarbakır’a dönerek otogardaki güvenlik kameralarına baktı. Aile, görüntülerden, bindikleri otobüse kırmızı valizli 2 yolcunun bindiğini gördü. Valizlerin karıştığını anlayan aile, tekrar Mardin’e gidip güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek, valizlerini alan yolcuların bulunması için şikayetçi oldu.

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VALİZİ ALANLAR DURUMU FARK EDİNCE POLİSE TESLİM ETTİ

Valizi alan ve isimleri açıklanmayan yolcular, durumu fark ederek, karışan valizi Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Şehit Nurettin Ersoy Polis Merkezi Amirliği’ne götürüp teslim etti.

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Polis ekipleri de Sayan ailesini arayarak, tutanak karşılığında altınları ilçedeki yakınlarına tutanak karşılığı verdi. Aile de şikayetinden vazgeçti.

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"DUYARLI VATANDAŞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Medine’nin dayısı Mehmet Şerif Güngöngür (46), valizin karıştığını fark eden yolculara duyarlı davrandıkları için teşekkür etti. Güngöngür, “Valizi alan kişi direkt eve gidiyor ve o valize hiç bakmıyor. Yaptığımız haber üzerine konu gündeme oturduğu için o da merak edip valize bakmış, altın olduğunu fark edince emniyet mensuplarına getiriyor. Onların aracılığıyla emniyet mensupları bizi arıyor ve çantamızın bulunduğunu söylüyor. Duyarlı vatandaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, böyle duyarlı vatandaşlarımızın olması bizi mutlu ediyor. Demirören Haber Ajansı, Diyarbakır ve Mardin Emniyet mensuplarına da başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği geçti. Şu an çifte bayram yaşıyoruz. Hepsi Medine içindi, Medine için çifte bayram” dedi.

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"ÇOK MUTLU OLDUM"

Tedavi parası bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Medine Sayan ise “Birkaç gün önce tedavi param kaybolmuştu. Polis ağabeylerim bunu araştırdı ve televizyonda yayınlandıktan sonra alan kişi altınlarımızı geri getirdi. Ben bayramda çifte bayram yaptım, çok mutlu oldum. Bayramın daha güzelleşti. Herkese teşekkür ederim. Altınları getiren abiye de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” diye konuştu. (DHA)

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