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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gündem yaratacak açıklama: Bu İsmet İnönü'nün CHP'sidir

11.05.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tartışma yaratacak CHP çıkışı geldi. CHP için arkadaşlarının dönem dönem, "Bu Atatürk'ün CHP'si değil" dediğini aktaran Soylu, "Bu İsmet İnönü'nün CHP'sidir. O gün darbeyi yapan da İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Cumhuriyet Halk Partisinin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gündem yaratacak açıklama: Bu İsmet İnönü'nün CHP'sidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Demokrasiye Geçişin 72. yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu"na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın yapım sürecini hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da şehitler için bir abide yapılması yönünde görüş bildirdiğini, 1952'de Celal Bayar ve Adnan Menderes'in girişimleriyle Şehitler Cemiyeti kurulmasının sağlandığını ve sonraki süreçte anıtın tamamlandığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"ERDOĞAN'LA BERABER YENİDEN İHYA EDİLİYOR"

"Adnan Menderes, Celal Bayar ve arkadaşları, Çanakkale Abidesi'ni yapanlar ve bu ülkeye kazandıranlar. Çok uzun zaman geçiyor, Çanakkale ve şehitlerin kahramanlıkları da tarihimizde duruyor, Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, hatta onun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına ve ondan sonraki sürece kadar o duruş sadece seyrediliyor. Oradaki bütün mezarlar, oradaki bütün yapılar ve yapıtlar Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yeniden ihya ve inşa ediliyor."

"TÜRKİYE HEP BÜYÜMEYE ÇALIŞTI"

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının icraatlarıyla şehirlerle köyleri birleştirdiğini, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da büyük şehirleri birbirleriyle buluşturduğunu kaydeden Soylu, "Tayyip Erdoğan da bütün şehirleri bütün şehirlerle bölünmüş yollarla buluşturdu. Türkiye cesametiyle hep büyümeye, kendi değerleriyle buluşmaya ve kendini bulmaya çalıştı." dedi.

Türkiye'yi "halihazır bir noktada bekletmek, varlığını bir buzdolabına koymak isteyenler" bulunduğunu ifade eden Soylu, "Bu milletin değerlerinin coğrafyasıyla ve dünyayla buluşmasını engellemek isteyenler, hep bir tezgah ve oyun içinde oldular. Bugünlerde çok konuşulan algı diye bir kavram var. Ben şahsen algının galip gelebileceğine hiçbir zaman inanmadığımı ifade etmek isterim. Çünkü gerçeklerin üzeri örtülemez. Gerçeğin sahibi Allah'tır. Siz doğruyu yapar, doğru mücadeleyi ortaya koyarsanız, hiçbir algı bu doğru mücadelenin önünü kesemez." diye konuştu.

"KİMİN CHP'Sİ?"

CHP için arkadaşlarının dönem dönem, "Bu Atatürk'ün CHP'si değil" dediğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Fakat orada keserler. Peki bu kimin CHP'si? Bu İsmet İnönü'nün CHP'sidir. O gün darbeyi yapan da İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Cumhuriyet Halk Partisinin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Bugün kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir."

"İsmet İnönü'yü iyi anlamadan", "onun yaptıklarına ve bıraktıklarına iyi bakmadan" Türkiye'nin demokrasiyle buluşamayacağını söyleyen Soylu, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya koymuş olduğu, daha doğrusu bir muhalefet tarzının ortaya koymuş olduğu bütün süreçlerin ruhunu, cümlelerini, psikolojik harekat tarzını ve tablosunu resmetmiştir ve hala o çizgiden devam edilmektedir." diye konuştu.

Türk demokrasi tarihinde iki ayrı nehir bulunduğunu, birinin "millet", diğerinin "vesayet" denilen millet karşıtlığı olduğunu ifade eden Soylu, "Bugün elçilerle iş birliği yapanlar, bugün Amerika talimatıyla darbe gerçekleştirenlerdir. Aralarında hiçbir fark yoktur." dedi.

(AA)

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İsmet İnönü Süleyman Soylu

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