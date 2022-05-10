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İçkili paylaşım yapan havayolu çalışanının serbest bırakılmasına itiraz!

10.05.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen havayolu şirketi çalışanı O.T.'nin serbest bırakılmasına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İçkili paylaşım yapan havayolu çalışanının serbest bırakılmasına itiraz!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanı O.T. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen O.T. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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BAŞSAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ 

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, O.T.'nin kaçma şüphesi olduğunu göz önüne alarak şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, O.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

(DHA)

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Kadir gecesi
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