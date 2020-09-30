İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi nedir? İçli köfte malzemeleri nelerdir?

İçli köfte yemeği nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri içli köfte tarifi ile ilgili araştırmalarını araştırdı. Peki içli köfte nasıl yapılır? İçli köfte nerenin yemeği? İşte merak edilen tüm detaylar...

İÇLİ KÖFTE HANGİ YÖREYE AİTTİR?

İçli köfte pek çok ilde yapılan oldukça lezzetli bir yemektir. Arap mutfağına ait olan Kibbe yemeğinden Türk kültürüne entegre edilen içli köfte Bitlis, Osmaniye, Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman yörelerinde yapılır. Yapılan yörelere göre içli köftenin şekli ve pişirme yönteminde değişiklik gözlenir. İçli köfte haşlama ve kızartma olarak iki farklı şekilde servis edilebilir.

İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ

Hamuru için;

1 su bardağı ince bulgur

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı un

100 gram iki kez çekilmiş kıyma

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

Çeyrek su bardağı su

İç harcı için;

200 gram orta yağlı kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

50 gram çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için;

2 su bardağı ayçiçek yağı

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İzleyiciler tarafından içli köfte yemeği malzemeleri kadar bu tadına doyum olmaz yemeğin tarifi de merak ediliyor. İçli köfte yapımı hamur, iç harç hazırlama ve pişirme aşamalarından oluşur. İlk adımda içli köftenin iç harcının hazırlanması için soğanlar küp küp doğranır. Tavada eritilen tereyağına soğan ve kıyma eklenerek kavrulur. Ardından iç harcına domates ve biber salçası, baharat ile ceviz eklenir. İç harç piştikten sonra soğuması için kenarı alınır.