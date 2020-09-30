İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi nedir? İçli köfte malzemeleri nelerdir?

İçli köfte yemeği nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri içli köfte tarifi ile ilgili araştırmalarını araştırdı. Peki içli köfte nasıl yapılır? İçli köfte nerenin yemeği? İşte merak edilen tüm detaylar...
İçli köfte pek çok ilde yapılan oldukça lezzetli bir yemektir. Arap mutfağına ait olan Kibbe yemeğinden Türk kültürüne entegre edilen içli köfte Bitlis, Osmaniye, Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman yörelerinde yapılır. Yapılan yörelere göre içli köftenin şekli ve pişirme yönteminde değişiklik gözlenir. İçli köfte haşlama ve kızartma olarak iki farklı şekilde servis edilebilir.
Hamuru için;
İç harcı için;
Kızartmak için;
İzleyiciler tarafından içli köfte yemeği malzemeleri kadar bu tadına doyum olmaz yemeğin tarifi de merak ediliyor. İçli köfte yapımı hamur, iç harç hazırlama ve pişirme aşamalarından oluşur. İlk adımda içli köftenin iç harcının hazırlanması için soğanlar küp küp doğranır. Tavada eritilen tereyağına soğan ve kıyma eklenerek kavrulur. Ardından iç harcına domates ve biber salçası, baharat ile ceviz eklenir. İç harç piştikten sonra soğuması için kenarı alınır.
İkinci adımda içli köftenin hamuru hazırlanır. Derin ve geniş bir kaba ince bulgur konulur. İnce bulgura iki kez çekilen kıyma, un, irmik, yumurta ve rendelenen soğan ilave edilir. Yoğrulan harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar alınarak parmaklarla kenar kısmı düzleştirilir ve orta kısmı çukurlaştırılır. Tamamen soğuyan harç konulur. İsteğe bağlı olarak yuvarlak ya da kenarları sivri bir şekil elde edilir. Hazırlanan içli köfteler derin bir tavada kızgın yağda kızartılır. Altın rengi olan içli köfteler servis edilir.
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