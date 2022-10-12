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iCloud hesabı silme yöntemi adımları: iCloud hesabı kalıcı olarak silme nasıl yapılır?

12.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple kullanıcılarının fotoğraf, video, dosyalar ve diğer verilerini depoladığı iCloud bulut sistemine iCloud hesabı ile giriş yapılır. Özellikle Apple aygıtını kullanmayı bırakacaklar tarafından merak konusu olan iCloud hesabı silme işlemi ise birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir. iCloud hesabı kalıcı olarak silme nasıl yapılır?

iCloud hesabı silme yöntemi adımları: iCloud hesabı kalıcı olarak silme nasıl yapılır?

İçindekiler

  • iCloud hesabı nasıl silinir?
  • Apple kimliği nasıl silinir?
  • Apple kimliği silindiğinde hangi verilere erişim sağlanamaz?

iCloud hesap silme işlemi sonunda hesabınıza yeniden erişim hakkını kaybedeceğinizi bilmeniz gerekir. Silme işlemini tamamladıktan sonra iCloud hesabınız ve içerisindeki veriler kalıcı olarak silinir. Bu durumu göz önünde bulundurarak farklı sebeplerden dolayı iCloud hesabınızı silmek istiyorsanız hesap silme adımlarına göz atabilirsiniz.

iCloud hesabı nasıl silinir?

iCloud hesabı silme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • iCloud hesabınıza giriş yapın.
  • 'Hesabını Yönet' bölümüne tıklayın.
  • Ardından Apple kimliği sayfasına giderek 'Veri ve Gizlilik' bölümüne tıklayın.
  • Bu bölümde 'Gizliliği Yönet'e tıklayıp 'Hesabı Sil' sekmesine geçiş yapın.
  • 'Hesabı Sil' butonuna basarak iCloud hesabı kalıcı olarak silme işlemini tamamlayabilirsiniz.
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Apple kimliği nasıl silinir?

Apple Kimliği'nizi silmek için öncelikle bu hesap ile ilişkilendirilmiş cihazları kaldırmanız gerekir. Bunun için en kısa yol appleid.apple.com adresini ziyaret etmenizdir. Bu adres üzerinden Apple Kimliği ile oturum açmalısınız. Ardından 'Apple Kimliğinizi Yönetin' sayfasına giriş yapıp “Aygıtlar” başlığına tıklamalısınız. Bu başlık altında Apple cihazlarınıza tıklayarak tek tek “Aygıtını Sil” butonuna basarak Apple kimliğine bağlı cihazları kaldırabilirsiniz.

Cihaz kaldırma işlemlerini tamamladıktan sonra Apple kimliğini silmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • privacy.apple.com adresinden Apple’ın 'Veriler ve Gizlilik' portalını açın.
  • Apple Kimliği ve parolanız ile giriş yapın.
  • İstenildiği takdirde iki faktörlü kimlik doğrulama kodunu da girin.
  • “Hesabınızı Silin” başlığı altında bulunan 'Başlayın’a tıklayın.
  • Hesabınızın silinmesi ile ilgili bilgileri gözden geçirip detaylı bilgiye sahip olun.
  • Hesabınızı silmek için en uygun nedeni seçip 'Devam' butonuna tıklayın.
  • 'Silme Hüküm ve Koşulları' nı gözden geçirin ve koşulları okuyup kabul ettiğinizi onaylamak için kutuyu işaretleyin.
  • 'Devam’ butonuna tıklayın.
  • Erişim kodunuzu bir kenara not alın. Apple Desteği ile iletişim kurmanız gerektiğinde bu kod ile kimliğiniz doğrulanacaktır.
  • Hesabınızı ve ilişkili verilerinizi silme işlemini tamamlamak için son olarak “Hesabı Sil” seçeneğine tıklayın.

Apple kimliği silindiğinde hangi verilere erişim sağlanamaz?

Apple Kimliği'nizi sildiğinizde aşağıdaki maddelere erişim sağlanamayacağını bilmelisiniz:

  • App Store, iBooks ve iTunes ile satın aldıklarınız
  • iCloud hesabınızda depolanan fotoğraf, video, doküman ve belgeler
  • Hesabınıza gelen mesaj ve iletiler

Apple Kimliği silindiği takdirde Facetime, Messenger, App Play, iBooks ve App Store uygulamalarına da erişim engeliniz bulunur.

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