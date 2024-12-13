İdam ipleri görüntülendi! Esad bile evini böyle görmeyi hayal etmemiştir: İçerisi savaş alanını aratmıyor

Suriye’de rejimin 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalifler tarafından devrilmesiyle Esad’a ait izler siliniyor. Beşar Esad’ın yıllardır halkına zulüm çektirdiği sırada lüks içinde yaşadığı görkemli evi talan edildi.
EVDE İN CİN TOP ATIYOR
Esad’ın Rusya’ya kaçışının ardından evi sessizliğe gömüldü.
Ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı ve Esad’ın ikametgahının karşısında bulunan Şam Resepsiyon Salonu da koruma altına alındı.
İDAMDA İPLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Şam’da ayrıca rejimin infazda kullandığı idam ipleri de görüntülendi.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır