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  4. İdam ipleri görüntülendi! Esad bile evini böyle görmeyi hayal etmemiştir: İçerisi savaş alanını aratmıyor

İdam ipleri görüntülendi! Esad bile evini böyle görmeyi hayal etmemiştir: İçerisi savaş alanını aratmıyor

13.12.2024 13:02
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13.12.2024 13:02
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın evinden gelen son görüntüler ilgi çekiyor. İçerisi darmadağın ve büyük bir sessizlik hakim. Rejimin infazda kullandığı idam ipleri de görüntülendi.

Suriye’de rejimin 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalifler tarafından devrilmesiyle Esad’a ait izler siliniyor. Beşar Esad’ın yıllardır halkına zulüm çektirdiği sırada lüks içinde yaşadığı görkemli evi talan edildi.

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EVDE İN CİN TOP ATIYOR

Esad’ın Rusya’ya kaçışının ardından evi sessizliğe gömüldü.

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Ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı ve Esad’ın ikametgahının karşısında bulunan Şam Resepsiyon Salonu da koruma altına alındı.

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İDAMDA İPLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Şam’da ayrıca rejimin infazda kullandığı idam ipleri de görüntülendi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad
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