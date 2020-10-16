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İddiaların sonu gelmiyor: 'Karayip Korsanları çekimlerinde yapımcılar sarhoş olduğumu sanıyordu'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Johnny Depp, kariyerinde bir zıplama noktası olan Karayip Korsanları serisi hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Aktör: Karayip Korsanları çekimlerinde yapımcılar sarhoş olduğumu sanıyordu dedi.

İddiaların sonu gelmiyor: 'Karayip Korsanları çekimlerinde yapımcılar sarhoş olduğumu sanıyordu'

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003’te vizyona girmeden önce gişede düşük bir noktada kalacağı yönündeki tahminlere meydan okuyarak ciddi bir başarı elde etmişti.

Ve filmin, başarısının önemli bir kısmını Johnny Depp’in göz dolduran oyunculuk performansına borçlu olduğu düşünülüyordu. Ancak filmin yapımcıları çekimler sırasında unutulmaz karakter Kaptan Jack Sparrow’u canlandıran oyuncunun filmi başarısızlığa uğratmasından endişe duymuş.

We Got This Covered'ın haberine göre Zürih Film Festivali’nde konuşan Depp, yapımcıların karakteri canlandırma biçimine verdiği tepkiyi şu ifadelerle anlattı:

"Gerginlerdi. Kimsenin Kaptan Jack Sparrow’un söylediklerini anlamayacağından endişe duyuyorlardı. Onlardan, 'Sarhoş mu? Sarhoş musun? Ellerinde ne var?' diye telefonlar aldım. Cesaretim en ufak biçimde kırılmadı, beni kamçıladı. Eğer endişeleniyorlarsa içimi doğru yaptığımı biliyordum. Hafifletmemi istediklerinde dozunu artırdım."

JOHNNY DEPP - AMBER HEARD DAVALARI SÜRÜYOR

Depp kısa süre önce eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkmıştı. Londra’da karşı karşıya gelen eski çift birbirlerini farklı biçimlerde şiddet uygulamakla suçlamıştı.

Her ne kadar Depp ve Heard arasındaki davalar sonuçlanmasa da eğer mahkeme Depp’i suçlu bulursa bunun aktörün kariyerini ciddi biçimde etkileyebileceği düşünülüyor. (Independent Türkiye)

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