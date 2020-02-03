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  4. Son dakika! İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Son dakika! İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 07:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

Son dakika! İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İDLİB BÖLGESİNDE ÇATIŞMALARIN ÖNLENMESİ AMACIYLA TAKVİYE OLARAK GÖNDERİLMİŞLERDİ

"İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
İdlib MSB şehit

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
belli belli ne kadar tedbir aldiginiz
Mekanlarınız cennet olsun,yaralılarımıza en güzel en hızlı şifalar diliyorum.
Nolcak şimdi
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