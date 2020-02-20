İdlib'le ilgili son dakika gelişmesi! Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı.

TSK, İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNRA ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor.

Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.

ERDOĞAN 'HAREKAT AN MESELESİ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada İdlib'e harekat sinyali vermiş, "Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib harekatı artık an meselesidir. Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Türkiye kendi planını hazırladı, her operasyonda olduğu gibi 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)

