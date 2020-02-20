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İdlib'le ilgili son dakika gelişmesi! Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejimin ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor.

Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı.

TSK, İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNRA ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor.

Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.

ERDOĞAN 'HAREKAT AN MESELESİ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada İdlib'e harekat sinyali vermiş, "Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib harekatı artık an meselesidir. Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Türkiye kendi planını hazırladı, her operasyonda olduğu gibi 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye TSK İdlib erdoğan Komando

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