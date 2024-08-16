İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Yunanistan'a gitti! "Gırtlağımıza kadar yedik" diyerek 5 kişilik hesabı paylaştı

2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çift sosyal medyayı da aktif kullanıyor. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo son olarak arkadaşları ve eşiyle Yunanistan'a da gitti.

Son dönemde Bodrum'da artan fiyatların gündem olmasını İdo Tatlıses de es geçmedi. İdo Tatlıses 5 kişi ödedikleri hesabı sosyal medyadan paylaştı.

ANA YEMEKLERE DİKKAT ÇEKTİ

"Gırtlağımıza kadar yedik içtik 5 kişi hesap bu!" diyen İdo Tatlıses gelen hesabı açık açık paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in oğlunun paylaşımında ödenen hesabın 71.50 Euro (2647,50) olduğu görüldü. İdo ana yemeklerin ise 10 Euro olduğu vurgusunu da ihmal etmedi.