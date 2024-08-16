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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Yunanistan'a gitti! "Gırtlağımıza kadar yedik" diyerek 5 kişilik hesabı paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.08.2024 14:04
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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve arkadaşlarıyla Yunanistan'a gitti. İdo da Türkiye'deki tatil beldelerindeki mekanlardaki fiyat artışlarına dair gündemi es geçmedi. İdo Tatlıses 5 kişilik masanın ödediği hesabı paylaştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Yunanistan'a gitti! "Gırtlağımıza kadar yedik" diyerek 5 kişilik hesabı paylaştı

2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çift sosyal medyayı da aktif kullanıyor. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo son olarak arkadaşları ve eşiyle Yunanistan'a da gitti.

Son dönemde Bodrum'da artan fiyatların gündem olmasını İdo Tatlıses de es geçmedi. İdo Tatlıses 5 kişi ödedikleri hesabı sosyal medyadan paylaştı.

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ANA YEMEKLERE DİKKAT ÇEKTİ

"Gırtlağımıza kadar yedik içtik 5 kişi hesap bu!" diyen İdo Tatlıses gelen hesabı açık açık paylaştı.

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İbrahim Tatlıses'in oğlunun paylaşımında ödenen hesabın 71.50 Euro (2647,50) olduğu görüldü. İdo ana yemeklerin ise 10 Euro olduğu vurgusunu da ihmal etmedi.

Türkiye'deki restoranlarda her geçen gün giderek artan ve fahiş fiyatlar noktasına gelen ücretlerin ana nedeni sizce nedir?

Türkiye'deki restoranlarda her geçen gün giderek artan ve fahiş fiyatlar noktasına gelen ücretlerin ana nedeni sizce nedir?
A) İşletmelerin bitmek bilmeyen fırsatçılığı
B) Nasıl olsa pahalı da olsa geliyorlar zihniyeti
C) Ham maddenin, kiraların, elektrik, su, çalışan maliyetlerinin artması
D) Restoranların Türk insanına göre değil turistlerin gelmesine göre dizayn edilmesi
E) Enflasyonun sürekli artması

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