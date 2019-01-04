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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 06:22 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa- Armutlu-Bandırma-Yenikapı ve Kadıköy arasından yapılan seferlere ilişkin duyuru yapıldı.

İDO resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Bostancı arasındaki bazı seferler yapılamayacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli misafirlerimiz, olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 4 Ocak Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz”.

Öte yandan kent genelinde fırtına ve sağanak yağışını etkisi sürüyor. İHA'nın haberine göre; Birçok noktada olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar küreme araçlarıyla hazır bekletiliyor.

BUDO'DA SEFER İPTALİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

AA'nın haberine göre; aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İDO BUDO Sefer Iptali

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