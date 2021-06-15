İdris Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Rüzgâr kimdir? İşte oynadığı diziler…

İstanbul’da doğup büyüyen ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan, Baht Oyunu’nda Rüzgâr karakteri ile sevenleriyle buluştu. İdris Nebi Taşkan’ın oynadığı Rüzgâr, yakışıklı, popüler ve Arnavut kökenli bir genci canlandırıyor. Rüzgâr, birçok üniversitede okuduktan sonra sınır dışı edilecekken Ada ile tanışıyor ve olaylar da buranda sonra başlıyor.

BAHT OYUNU RÜZGÂR KİMDİR?

Baht Oyunu’nda Rüzgâr karakterine ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan hayat veriyor. Yakışıklı, popüler ve Arnavut kökenli olan Baht Oyunu’nun Rüzgâr’ı, tüm kızlara kendilerini iyi hissettiren, mavi boncuk dağıtan bir rolde oynuyor. Türkiye’ye grafik okumak için gelen Rüzgâr, her şeyden çok çabuk sıkılabiliyor. Üniversitede devamlı bölüm değiştiren ve bir ara üniversiteden atılarak sınır dışı edilmek istenmiş. Tam bu noktada imdadına Ada yetişiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için Ada ile evlenen Rüzgâr, Bora’nın sahip olduğu sosyal içerik platformunda başarılı bir şekilde çalışıyor.

Kanal D ekranlarının proje tasarımını ve yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu” 15 Haziran 2021 Salı günü 20.00 itibarıyla ekranlara geldi. Başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı Baht Oyunu dizisinde Aslı Sümen, İdris Nebi Taşkan, Funda İlhan, Hande Subaşı, Anıl Çelik, Tuğba Çom, İrem Yüksel, Ozan Dağgez, Suğdem Gözalır, Emrah Ben ve Altan Erkekli yer alıyor.