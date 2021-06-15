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İdris Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Rüzgâr kimdir? İşte oynadığı diziler…

15.06.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’de yeni yayınlanan Baht Oyunu’nda Rüzgâr karakterine hayat veren İdris Nebi Taşkan, oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl dizisi ile başladı. Oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken İdris Nebi Taşkan, genç kızların sevgilisi hâline geldi.

İdris Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Rüzgâr kimdir? İşte oynadığı diziler…

İstanbul’da doğup büyüyen ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan, Baht Oyunu’nda Rüzgâr karakteri ile sevenleriyle buluştu. İdris Nebi Taşkan’ın oynadığı Rüzgâr, yakışıklı, popüler ve Arnavut kökenli bir genci canlandırıyor. Rüzgâr, birçok üniversitede okuduktan sonra sınır dışı edilecekken Ada ile tanışıyor ve olaylar da buranda sonra başlıyor.

BAHT OYUNU RÜZGÂR KİMDİR?

Baht Oyunu’nda Rüzgâr karakterine ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan hayat veriyor. Yakışıklı, popüler ve Arnavut kökenli olan Baht Oyunu’nun Rüzgâr’ı, tüm kızlara kendilerini iyi hissettiren, mavi boncuk dağıtan bir rolde oynuyor. Türkiye’ye grafik okumak için gelen Rüzgâr, her şeyden çok çabuk sıkılabiliyor. Üniversitede devamlı bölüm değiştiren ve bir ara üniversiteden atılarak sınır dışı edilmek istenmiş. Tam bu noktada imdadına Ada yetişiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için Ada ile evlenen Rüzgâr, Bora’nın sahip olduğu sosyal içerik platformunda başarılı bir şekilde çalışıyor.

Kanal D ekranlarının proje tasarımını ve yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu” 15 Haziran 2021 Salı günü 20.00 itibarıyla ekranlara geldi. Başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı Baht Oyunu dizisinde Aslı Sümen, İdris Nebi Taşkan, Funda İlhan, Hande Subaşı, Anıl Çelik, Tuğba Çom, İrem Yüksel, Ozan Dağgez, Suğdem Gözalır, Emrah Ben ve Altan Erkekli yer alıyor.

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

18 Ağustos 1997’de İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde doğan İdris Nebi Taşkan, 2014’te Muhteşem Yüzyıl dizisi ile birlikte kariyerine başladı. Ardından 2015-2016 yıllarında Poyraz Karayel dizisinde oynayan İdris Nebi Taşkan, 2016’da Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterine hayat verdi.

2017-2018 yılları arasında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakter ekrana çıkan İdris Nebi Taşkan, 2019’da ise Özgür Dünya filminde yer aldı. 2019-2020 yıllarında Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan, Kanal D’nin Baht Oyunu dizisinde ise Rüzgâr karakterini canlandırıyor.

İdris Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Rüzgâr kimdir? İşte oynadığı diziler…

İdris Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Rüzgâr kimdir? İşte oynadığı diziler…

İDRİS NEBİ TAŞKAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2021- Baht Oyunu -

2019-2020 Zalim İstanbul (Civan Yılmaz) (Yardımcı Karakter)

2019 Özgür Dünya (Sinema Filmi) (Başrol Oyuncusu)

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları (Yasin) (Başrol Oyuncusu)

2016 Arkadaşlar İyidir (Eren) (Başrol Oyuncusu)

2015-2016 Poyraz Karayel

2014 Muhteşem Yüzyıl

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İdris Nebi Taşkan Baht Oyunu dizisi
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