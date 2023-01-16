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Iggy Azalea minicik bikinisiyle duyurdu! "Hiç çekinmeden sansürsüz içerikler paylaşacağım"

16.01.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"OnlyFans kimileri için güçlendirici bir yer olabilir ama ben asla kullanmam" diyen dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea geri adım attı. Kıvrımlı isim "Hotter Than Hell / Cehennemden Daha Sıcak" adını verdiği yeni projesi için müstehcen içerik platformu OnlyFans'le iş birliği yaptı.

Iggy Azalea minicik bikinisiyle duyurdu! "Hiç çekinmeden sansürsüz içerikler paylaşacağım"

Kısa süre önce TikTok için çektiği videoda Instagram'dan birbirinden ünlü isimlerden gelen taciz mesajlarını ifşa eden Iggy Azalea bomba bir paylaşıma imza attı.

İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü rapçi Iggy Azalea şaşırtan bir paylaşım yaptı.
Nisan 2021'de paylaştığı tweet'te Azalea "OnlyFans kimileri için güçlendirici bir yer olabilir ama ben asla kullanmam. O tür paylaşımlar yapmak istemiyorum" diye yazmıştı.

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Avustralyalı rapçi minicik bikinisiyle kıvrımlarını sergilediği paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Avustralyalı rapçi, projesini Instagram'dan duyurdu ve profiline OnlyFans hesabının linkini ekledi.

Ünlü rapçi, OnlyFans abonelerine "hiç çekinmeden sansürsüz içerikler paylaşacağının" sözünü verdi.

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Yazın 4. stüdyo albümünü çıkarmaya hazırlanan 32 yaşındaki rapçi, OnlyFans aboneleriyle sansürsüz fotoğraflar, videolar ve illüstrasyonlar paylaşacak.

ONLYFANS ABONELERİNE ÖZEL İÇERİK

Independent'ta yer alana habere göre ayrıca projeyle aynı adı taşıyan Aralık 2023'te basılacak kitabın içerikleri de önce Azalea'nın OnlyFans abonelerine sunulacak.

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Fikrini değiştiren Azalea Variety'ye konuştu ve şöyle dedi:

"İtiraf etmek gerekirse, OnlyFans'in bu kadar yaratıcı olabileceğim bir platform olduğunu hiç bilmiyordum. Bugüne kadarki en büyük projemde onlarla iş birliği yapmayı beklemezdim."


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