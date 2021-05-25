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Iggy Azalea süper minisiyle poz verdi!

25.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda anne olduğunu duyuran rapçi Iggy Azalea arabasının önünde verdiği pozuyla gündem oldu.

Iggy Azalea süper minisiyle poz verdi!

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan şarkıcı Iggy Azalea, geçtiğimiz yıl nisan ayında doğum yapmıştı. Hamileliğini herkesten gizleyen Azalea, anne olduğu söylentilerinin ardından çıkan haberi doğrulamıştı.

Hamilelik kilolarından kurtulan Iggy son olarak süper minili elbisesiyle arabasının önünde poz verdi. Sütyen giymeyen ve cesur şekilde hayranlarına mesaj veren ünlü rapçi gündem oldu. Iggy Azalea paylaşımında "Ben süperstarım; herkes bunu anlasın" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Avustralyalı rapçi, doğumdan sonra birçok kez estetik operasyon geçirmek zorunda kalacağını düşündüğünü ancak buna gerek kalmadığını belirtmişti. Son görüntüsüne beğeni yağan rapçi hayranlarını mest etmeyi başardı.


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Anahtar Kelimeler:
Iggy Azalea
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