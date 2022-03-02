İhanet iddiası sonrası Deha Bilimliler-Aslı Bilimlier fephesinde flaş gelişme

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü öne sürülmüştü.

İhanet iddiası sonrası Deha-Aslı Bilimlier çifti evlerini ayırmıştı.

BARIŞMA SONRASI DUBAİ'YE GİTTİLER

Önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı, eşiyle barıştı. Aslı Bilimlier'i doğum günü için Dubai tatiline çıkaran Deha Bilimlier, sosyal medyadan da romantik bir paylaşım yaptı: "Benim; asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine hep beraber."





